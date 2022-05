Como todo artista, Luis Jara es una experto a la hora de realizar un espectáculo. Sin embargo, hace unos días se mandó un show donde no debía. Y es que no fue arriba de un escenario donde mostró sus dones artísticos, sino que arriba de la barra de un bar de un prestigioso casino.

Pasado de copas y bailando frente a todos, es como encontraron al cantante radicado en Miami, según informó el periodista Sergio Rojas en su live de Instagram Qué te lo digo. Una copucha que llegó de manera anónima y que la contó en compañía de su colega Paula Escobar.

“El sábado pasado el señor Luis Jara Castillana se encontraba en un casino, carreteando. Estaba con uno de sus hijos y dos amigos más. Se encontraban en el segundo piso, sector vip. Habían alrededor de 50 personas y los guardias, que lo atendieron muy cordialmente”, leyó Rojas de la misiva que le llegó.

Y agregó: “Luego, a eso de las 02:30 de la madrugada Luis Jara comienza a subirse sobre la barra y empieza a hacer una performance“.

Lo invitaron a retirarse del recinto

Frente al tremendo show que se había mandado el artista, Rojas contó que los guardias aparecieron para solicitarle a Luis Jara que por favor detuviera el show, junto con también decirle a los 50 asistentes que no grabaran el espectáculo. Esto último no solo para cuidar la imagen del artista, sino que también para no afectar el prestigioso estatus del casino.

“Lo invitaron a retirarse del recinto porque no estaba en las condiciones que el protocolo exigía”, afirmó el experto en farándula.

Mientras que, la invitada del live, Paula Escobar, también tenía cosas que decir al respecto. Ella posteriormente se comunicó con Luis Jara para preguntarle sobre lo ocurrido, pero él evitó referirse al tema y respondió en un perfecto inglés: “No comments” (sin comentarios).