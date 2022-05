José Antonio Neme respondió a las críticas: “Me da lo mismo”

En la jornada de este lunes, José Antonio Neme abordó el tema de la violencia en Chile durante la emisión del matinal de Mega, Mucho Gusto.

Allí, conversaban de la encerrona que le hicieron recientemente a una mujer en Renca. Esto llevó a José Antonio Neme a comentar el plan de seguridad presentado por la ministra del Interior, Izkia Siches, durante la semana pasada.

Fiel a su estilo y sin temer a las críticas que podía recibir luego, José Antonio Neme dijo: “Por eso yo pienso que no debemos seguir en la ceguera. Un acuerdo político es muy importante. El tema de la seguridad no puede tener color político. Tiene que tener la capacidad de llegar a un acuerdo. No transformar a las víctimas en victimarios o los victimarios en víctimas”

José Antonio Neme no le teme a las críticas

Aunque sabe que puede ser blanco de críticas por sus comentarios, José Antonio Neme continuó: “Un Carabinero actúa persiguiendo el delito y al victimario lo hacen pasar como víctima del sistema. Todos sabemos que es una protesta y una movilización pacífica. No podemos seguir insultando el intelecto de la gente. Yo me desnudo, hago un cartel, tapar la entrada de un edificio”.

Sin embargo, advirtió: “Pero romper, quemar, cubrir mi rostro no es admisible, no se puede. No, el fin no justifica los medios. Insisto, yo no estoy de acuerdo con lo dicho por la compañera de la Victoria. No, la barricada no es admisible. No es admisible en el sur por los camioneros bajo ningún punto de vista”.

Fue en ese instante cuando José Antonio Neme se defendió de quienes lanzan críticas hacia él en pleno matinal: “Me da lo mismo que me molesten y que me digan el facho, no voy a aceptar que haya una quema afuera de la Posta Central. Es incivilizado”.