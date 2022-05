El artista puertorriqueño Luis Fonsi fue el flamante entrevistado de Martín Cárcamo en el programa De tú a tú, donde conversó de todo con el animador nacional.

Temas sobre su presente, cómo nació “Despacito”, uno de sus grandes hits junto a Daddy Yankee, y el “difícil” momento que atravesó durante su separación con la actriz Adamari López fueron parte de lo que el cantautor dialogó con Canal 13.

“Es un tema muy delicado”

Luis Fonsi se refirió a uno de los procesos más dolorosos de su vida, asegurando que fue el proceso de separación con la actriz Adamari López 2009 uno de los más difíciles que le tocó afrontar. “No entro en muchos detalles, porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil. Uno tiene el dolor personal y hay que dar cara. Además, que te pregunten y estén ahí insistiendo… “, señaló.

“Proteger el lado privado es difícil, porque muchas veces uno quiere hablar. Yo de por sí soy un tipo muy transparente y no tengo nada que esconder, entonces muchas veces hablo de más porque soy honesto. Pero uno tiene que aprender a proteger eso, y con el tiempo he aprendido“, prosiguió.

Despacito

El artista puertorriqueño también reveló una anécdota sobre cómo fue crear el hit “Despacito”, canción interpretada en conjunto con Daddy Yankee. “Me llegó (la idea) a las 7 de la mañana. Me levanto, mi esposa me dice algo, yo le digo ‘No me hables porque se me va a olvidar lo que tengo en la cabeza’“, indicó.

“Me voy corriendo en calzoncillos al otro lado de la casa, donde tenía el estudio, voy tarareando la melodía para que no se me olvide, prendo el micrófono, agarro la guitarra y empiezo a grabar lo que tenía, que era la estrofa de la rima de ‘Despacito’ y ‘Puerto Rico'”, explicó Fonsi.

Además detalló que Nicky Jam era el artista que estaría en el tema, sin embargo no estuvo de acuerdo con la fecha de lanzamiento del mismo, motivo por el cual Luis Fonsi se contactó con el “Big Boss“. “Lo llamé, le dije tengo una canción brutal. Dos horas después me llamó y me dijo ‘Vamos a darle’. El resto es historia”, cerró.