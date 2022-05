“Me pasó algo muy heavy”: Cami se emociona hasta las lágrimas con presentación de participante

Cami volvió a captar la atención de los televidentes en su participación como jurado en The Voice. Esta vez, la artista nacional se emocionó y lloró ante la presentación de una participante.

María José Navarro, de 27 años, interpretó Drivers Licence de Olivia Rodrigo. Su angelical voz llamó la atención también de Beto Cuevas, que la pidió para su equipo.

“Solo agradecerte, porque es muy lindo lo que acabas de hacer”, dijo el exvocalista de La Ley. “Son voces que potencialmente podrían ser finalistas”.

¿Beto o Cami?

Sin embargo, la petición de Cami fue más fuerte, mostrando sus lágrimas al resto del jurado. “¿Por qué estoy llorando?”, les preguntó.

Y luego apuntó a la participante: “Me pasó algo muy heavy que no me había pasado en el programa. Me dio una sensación de mucha paz, y eso es muy lindo en las voces, cuando no son invasivas y no son solo el show”.

“Cuando te dan paz, te dan cobijo… me conecté mucho contigo, me encantaría tenerte en mi equipo”, añadió.

Las palabras y lágrimas de Cami lograron convencer a María José, que eligió a la cantante para que fuera su coach en The Voice.

Cami saltó de su asiento y celebró, abrazando a su nueva pupilo, y además conoció a su familia.

“Tengo chisme, estaba la abuelita de la niña jotéandose al Julián [Elfenbein]. Se los juro, muy fuerte”, les contó a los otros jurados Cami entre risas luego de volver al estudio.