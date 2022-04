Fin de una era: Disney XD cerró sus transmisiones en Latinoamérica

El jueves 31 de marzo fue testigo del fin de una era: el canal Disney XD y otros parte del conglomerado terminaron sus transmisiones en Latinoamérica.

Esto se debe a que “los consumidores prefieren ver más contenido en línea y Disney quiere mantenerse a la vanguardia de la tendencia”, según explicó Bob Chapek, director ejecutivo de Disney.

Además de Disney XD, los canales que dicen adiós a la parrilla televisiva de Latinoamérica son Nat Geo Kids, Nat Geo Wild, Star Life y FX Movies.

El canal inició sus transmisiones en 1996 bajo el nombre de Fox Kids, cambiando su nombre a Jetix en 2004 tras ser adquirido por The Walt Disney Company. Cinco años después (2009), la firma relanzó el canal bajo el nombre de Disney XD, el que se mantuvo hasta el jueves 31 de marzo recién pasado.

La salida de la señal para esta parte de la región dejó una serie de comentarios y memes por parte de los televidentes que frecuentaban el canal.

In honor of the closure of Disney XD Latin America and more than 26 years as Fox Kids and Jetix… have this bumpers of 2009 where Disney announced the arrival and replacement of Jetix.#ThrowbackThursdaypic.twitter.com/LJfnkTZzfR

— Cats With Mustaches (@DisneyTVANews) March 31, 2022