Ya no mueve el ombligo: La razón por la que Christell fue eliminada de Aquí se baila

Christell Rodríguez quedó eliminada de Aquí se baila en el último episodio del programa emitido la noche del martes.

Se trató de una nueva noche de eliminación del programa de Canal 13 que se encuentra en su etapa de semifinal.

De los 11 semifinalistas, fueron seis los participantes que se presentaron con objetivo de convencer al jurado compuesto por Neilas Katinas, Fran García-Huidobro y Karen Connolly.

Christell Rodríguez y su pareja de baile, Luciano Coppelli, fueron los terceros en presentarse en el episodio de Aquí se baila. Es así como la participante apostó por una coreografía con la canción Don’t go yet de Camila Cabello.

A pesar de esfuerzo que la pareja depositó en su show, el jurado no le entregó una buena evaluación. Karen encontró “insegura e inestable” la postura de Christell, Neilas opinó que “su cara no se vio como que disfrutara bailar”. “Llegar a semifinal para ti es ganar, no tienes nada que perder, sólo debes disfrutarlo”, le recomendó el juez del espacio.

Finalmente Fran señaló que a la concursante “le faltó fuerza incluso en los aplausos de la coreografía”.

De esta forma, tanto la intérprete de Mueve el ombligo y la pareja de Hernán Arcil y Leticia Zamorano, pasaron a la batalla final, para decidir quién debía abandonar el programa. Leticia bailó Against all odds de Phill Collins y Christell un mix de Beyoncé.

Sin embargo, no fue la coreografía en sí de Christell lo que la figuró como la nueva eliminada, sino que la joven se acompañó de dos bailarines en esa etapa. “El duelo es uno contra uno, no tres contra uno. Entonces la eliminada es la señorita Rodríguez”, dijo Karen Connolly.

Tras la decisión, Rodríguez expresó algunas aclaraciones. “No quiero que se crea que me rendí ni nada de eso, porque tengo para rato, pero creo que los tiempos son tan perfectos, y era mi tiempo”, asumió.

“Estoy muy orgullosa de dónde llegué. ¡Competí con Leticia Zamorano! Debe quedar la créme de la créme, como los chicos que van quedando. Pero yo estoy en un proceso que ustedes ya tuvieron, y más tarde voy a ganar un programa de estos”, dijo.

En redes sociales, la cantante también decidió registrar este momento. “¿Qué puedo decir…? Esta experiencia ha sido de las mejores que he tenido en televisión, agradezco la oportunidad de poder desarrollarme en algo que me gusta mucho como es la danza”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Gracias por tanto y perdón por tan poco… ¡pero seguimos! Y sé que algún día nos verán bailar juntos otra vez y ganaremos, más de lo que ya ganamos ahora. Simplemente ¡gracias”, cerró.