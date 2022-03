“La Divina Comida”: Luis Mateucci se sinceró sobre su relación con Oriana Marzoli

Luis Mateucci fue uno de los cuatro invitados del último episodio emitido de La Divina Comida.

El ex chico reality compartió mesa con Claudio Olate, Flor de Rap y Alejandra Matus, siendo él el primero en invitar a su casa a los comensales.

En esa oportunidad, Luis Mateucci fue consultado por su expareja más mediática: Oriana Marzoli.

Es así como el argentino se sinceró respecto a la joven que fue su pareja en la televisión y fuera de las cámaras. “Mis romances fueron todos verdaderos. No me arrepiento de nada”, comenzó sobre su relación que se televisó en el reality Volverías con tu ex y Doble Tentación.

“No me arrepiento de nada que hice en la vida porque por Oriana me fui a España, conocí otro mundo sino no me hubiese ido. Me enamoré de verdad, hasta el fondo”, aseguró en su participación en La Divina Comida.

Hay que recordar que, el año pasado, Mateucci fue duramente cuestionado en redes sociales tras lanzar una “broma” sobre el covid-19. “Cuídense, por favor. Ya no quedan más cama. A una amiga la llevaron a un motel para entubarla“, expresó en una publicación de Instagram.