Pamela Díaz se candidatea para animar el Festival de Viña: “Tengo los vestidos listos”

Tras la confirmación de la realización del Festival de Viña del Mar en 2023, mucho se ha rumorado sobre quienes serán los encargados de animar el máximo evento de la ciudad jardín.

En ello, Pamela Díaz, la “Fiera”, reveló sus ganas de animar el certamen, afirmando estar preparada tras experiencias previas como el Festival de Dichato. “Yo creo que sí (estoy preparada) porque hoy día es como un programa de televisión, entonces no es tan difícil, hay que llevar ciertas pautas y ya tuve la experiencia de animar en Dichato ante 50 mil personas. Lo pasé increíble y entendí cómo se anima (…) de hecho ya tengo listo los vestidos“, señaló para Publimetro.

Una de las cartas que asomaba como opción a la animación del Festival de Viña era Rafael Araneda. Sobre esto, Pamela Díaz sostuvo que “sería un agrado animar con él. Cuando estuvimos en el matinal lo pasamos muy bien, conoce mi sentido del humor, me potencia en todo, para mí es un maestro“.

La ex rostro de Chilevisión también afirmó que para animar se debe tener una buena relación, descartando a Carola de Moras. “Carola de Moras no puede, porque se llevan…(hace una pausa y se retracta)… no hay una buena relación con el Rafita, sabemos lo que pasó. Aunque el Rafa es muy profesional y puede animar con cualquiera, pero la idea es tener buena onda”, cerró.

A pesar de las ganas que Pamela Díaz tenía de compartir escenario con el “Tío Conductor”, desde TVN descartaron la opción de Araneda para el festival.