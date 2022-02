Jordi Castell se sinceró sobre su separación: “Teníamos mucha diferencia de edad”

Jordi Castell fue el último invitado al programa Socios de la parrilla de Canal 13, espacio que terminó su primera temporada en televisión.

En la oportunidad, el fotógrafo y opinólogo habló de su vida privada y profesional, en una conversación dirigida por los conductores del programa, Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot.

Es así como Jordi Castell fue consultado sobre los detalles de su separación tras un año y ocho meses de unión civil. “Cuando la vida le pone trabas a algo, es porque no tiene que resultar… y yo fui terco… pero la vida me enseñó que no y gracias a Dios me liberé”, dijo.

En el espacio, el fotógrafo confidenció que para él fue una separación tranquila y que el duelo lo vivió antes de concretarla. “La relación no estaba bien y empecé a ver señales… a entender desde las pocas herramientas que uno tiene cuando está peleando por un proyecto de vida…”, explicó.

Y añadió: “Sin herir y sin hacer daño… teníamos mucha diferencia de edad… teníamos diferencias irreconciliables”.

En esa línea, Jordi Castell, que actualmente está soltero, señaló: “Se terminó todo y lo bueno es que cada uno de los dos pudo rehacer su vida. Yo, por lo menos, soy infinitamente más feliz y estoy mucho más en paz ahora, solo en mi casa con mis dos cabras chicas… despierto todos los días más feliz”.

Matrimonio igualitario

Aún así el fotógrafo reconoció que no volvería a casarse… al menos no en un corto plazo. “Respeto profundamente a la gente que necesita casarse como para creer en un proyecto de vida, porque yo también hice eso”, detalló.

“Más allá de yo querer casarme o no… creo que el hecho que exista matrimonio igualitario es histórico por un asunto de ponernos en la misma vereda a los heteros y a los homosexuales”. Zabaleta agregó, “es la riqueza de la diversidad” y Ruminot, “es un reconocimiento de derechos, de igualdad de derechos”.

“La cantidad de parejas gays, tanto de hombres como de mujeres, que tienen niños y que esos niños necesitan ser validados frente a la ley, para eso es verdaderamente importante el matrimonio igualitario”, añadió sobre ese pinto.