“Zapallito Italiano” vuelve a la TV: es la nueva participante de “Aquí se baila”

A sus 47 años, Ana María Muñoz, más conocida popularmente como “Zapallito Italiano”, confirmó que ya se está preparando para poder incorporarse al programa Aquí se baila de Canal 13 en los próximos días.

Muñoz se hizo popular tras aparecer en el programa Extra Jóvenes de la década de los ’90 en Chilevisión. Posterior a eso, tuvo un par de apariciones más en programas de TV, pero dedicó su tiempo principalmente a dar clases de baile entretenido en distintas comunas de la capital.

“He tenido varios ensayos, porque el nivel es muy bueno. Como se dice, me estoy metiendo en las patas de los caballos“, confesó en una entrevista reciente a LUN. “Yo en mi vida había tomado clases de baile, a mí la danza me fluye no más. Y ahora me duele todo, desde los párpados hasta los músculos de los dedos, y tengo moretones en todos lados”.

Aunque ha sido difícil, la bailarina se ha enfocado en ir aumentando las horas de ensayo junto a su coach del programa y su bailarín para ir mejorando su técnica, lo que la tiene más contenta que nunca.

“Yo estoy en mi salsa, acá puedo entregar mi energía y alegría“, continuó, remarcando la importancia de la inclusión dentro de este tipo de formatos.

Zapallito Italiano: “Llamaba y me quedaba esperando”

Con la perspectiva del tiempo, y ya de regreso en Aquí se baila, Zapallito Italiano compartió una reflexión. “Conmigo en el programa esto ha sido que nuevamente le den oportunidad a un estereotipo de cuerpo completamente diferente al de una bailarina profesional. Yo rompí muchos estereotipos y abrí muchas mentes, que todos somos diferentes y debemos aceptarnos”.

“Tengo unos kilos menos que antes, pero sigo siendo el doble de todas las otras cabras que son menuditas. Entonces estar ahí, entre los mejores, es demostrar que uno puede hacer lo que quiere. Yo llamaba y me ofrecía cuando habían programas de baile en la tele y me quedaba esperando“, relató al citado medio.