“Todavía estoy nervioso”: Memo Bunke sufrió lapsus durante su presentación en The Covers 2

Durante la noche de este viernes, Mega emitió un nuevo episodio de su estelar The Covers 2, en el cual los participantes lo dieron todo para seguir en la competencia.

Bajo este contexto, uno de los concursantes no lo pasó nada de bien. Memo Bunke vivió un incómodo momento mientras interpretaba al artista español Raphael, con su tema En carne viva: se le olvidó la letra.

Tras finalizar su presentación, Karla Constant expresó: “Son cosas que pasan arriba del escenario, muchas veces ocurre, pero tú pudiste agarrar de alguna manera ese coro y ya te metiste”.

En tanto, el participante indicó que “me afecta harto, me había preparado muchísimo, la verdad es que de todas la veces que he estado en este escenario, hoy me fumé media cajetilla de cigarro antes de entrar acá (por el nerviosismo)”.

“No pensé que me iba a suceder que se me olvidara la letra, pero así fue, todavía estoy nervioso”, agregó.

El feedback del jurado tras lapsus de Memo Bunke

Beto Cuevas fue quien tomó la palabra para referirse a la situación. “Me gustaría darte un abrazo, son cosas que pasan” explicó.

“La verdad es que no soy cantante, soy humorista musical, me encanta cantar, pero me quedé en blanco, casi de querer irme a mi casa”, replicó Memo.

Por su parte Javiera Contador agregó que “yo siento que tienes mucho oficio, y lo vi porque tomaste el micrófono y seguiste cantando”.

Para finalizar los comentarios, Óscar Mediavilla expresó que “Arrancaste súper, sentí que venías con todo, y se notó. Y a veces cuando uno se va a negro hay que tratar de disimularlo”.