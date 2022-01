Primer eliminado: Participante de “Aquí se baila” renunció tras sufrir lesión

Este miércoles se reveló el nombre de primer eliminado de programa Aquí se baila de Canal 13.

Todo comenzó cuando el jurado delimitó que Karla Melo y Yasmín Valdés habían recibido las peores calificaciones de la noche. La participantes se enfrentaron a un duelo de improvisación de reguetón para luchar por su permanencia en el espacio.

De esta forma, Karnel Connolly, Francisca García-Huidobro y Neilas Katinas eligieron a Yasmín Valdés como la nueva primera eliminada del espacio. Sin embargo, una sorpresiva noticia cambió el destino de la concursante.

El actor Pablo Cerda anunció que no podía continuar en Aquí se baila, motivo que lo convirtió en el primer eliminado.

“Llevo una lesión desde la segunda semana de ensayo. Después del segundo capítulo, por la noche, sentí un par de molestias”, explicó el actor.

“Lo conversé con mi kinesióloga y tomamos una decisión, debo ser prudente. Gracias por el apoyo y la comprensión. Debo retirarme”, añadió ante la sorpresa de sus compañeros y el jurado.

“Quiero agradecer a todos los bailarines que están acá. No es fácil, creo que es una competencia de excelencia”, dijo Pablo Cerda, quien optó por retirarse antes que el nivel del programa aumentara su exigencia.

“Ahora se viene cada vez más álgido, más exigente, el nivel está muy bueno y tienes que proyectarlo… y no me da. Me hubiese encantado seguir”, añadió el actor.

Hay que recordar que este miércoles se vivió la primera eliminación de Aquí se baila… Talento por sobre la fama, programa que comenzó a ser transmitido por Canal 13 el lunes.