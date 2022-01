“Ni en la disco más ordinaria”: Duelo de eliminación de Aquí se Baila causó estupor entre los televidentes

Dejó la grande. El duelo de eliminación del estelar Aquí se Baila causó indignación, vergüenza y estupor entre los televidentes.

Es que la modalidad que presentó el nuevo programa de Canal 13 fue extraña, hay que decirlo. Esto porque decidieron que los participantes que llegasen a esta instancia se enfrentaran en una batalla en solitario.

Una situación que puso, en esta primera competencia, frente a frente a Karla Melo contra Yasmín Valdés, improvisando nada menos que el tema Pepas de Farruko.

Y que hizo que ambas bailaran como pudieron frente al jurado, mientras todos sus compañeros observaban la singular performance.

Pal aniversario de la carrera había una competencia que se llamaba “ Baila Solo” era una locura porque era bailar, lógicamente, solo, cualquier estilo en modo batalla, sacando toda la perso y lo mejor de ti… La etapa de eliminación de #AquiSeBaila :

!!!!!!! pic.twitter.com/PIlmh0quoJ — Dani Moncada 🌟 (@Danimoncada07) January 13, 2022

Aquí se Baila y su duelo más comentado

Así, mientras las dos actrices trataban de dar lo mejor en la pista de baile, sacando sus mejores pasos de reggaetón y ocupando toda su sensualidad, Twitter explotaba en comentarios.

Sobre todo negativos, donde varios encontraron que para que se habían preparado tanto si finalmente habían terminado haciendo una presentación digna de un evento discotequero.

“¿La prueba de eliminación es quien hace más el loco? ¿Cómo es?”, “Tanta competencia, preparación y con ese duelo de eliminación tan ordinario” o “que mala canción y que cringe esta última parte”, fueron sólo algunos de los posteos sobre el programa.

Jajajja no sé qué decir sobre el duelo de Karla y Yasmín pero esto me recordó el duelo de baile de la película ¿Donde estan las rubias? Ese si era duelo. #aquisebailaeliminacion pic.twitter.com/pd6pWq5xho — Pau (@_Pau_9) January 13, 2022

Oooh! te juro me dio una cosas como, vergüenza, no se en realidad como explicarlo, fue extraño, incomodo ese duelo no se si alguien mas se sintió así #aquisebailaeliminacion pic.twitter.com/HWYSQO8i8j — Sandra Cea Vilo (@sceavilo) January 13, 2022

La prueba de eliminación es quien hace más el loco? Cómo es 😂😂😂 #AquíSeBaila — Alejandra Zapata (@alexitazapa) January 13, 2022

Tanta competencia preparación y con ese duelo dd eliminación tan ordinario jajajaja #AquiSeBaila — Marcelita (@soymarceandre) January 13, 2022

Me siento en Manhattan del centro allá por huérfanos 🤭😂😂😂😂 parece topless #aquisebaila — Augusto (@Augusto_chile) January 13, 2022

Que mala canción y que cringe esta última parte #AquiSeBailaEliminacion#AquiSeBaila — Pabla (@pabla_dd) January 13, 2022

Que cuuuuma el duelo, me dio vergüenza ajena 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ que se vayan ambas #AquiSeBaila — Tamara Monsalve (@Tamaramonsalvef) January 13, 2022

Pero que esta pasando csmm!!! JAJAJAJAJ que clase de duelo de discoteque es este!!! #Aquisebaila — Hito Aliro (@HitoAliro) January 13, 2022

Ni en la disco mas ordinaria !!!!! #AquiSeBaila — pamelita2605 (@Pamela2605perez) January 13, 2022

Qué risa la weá de batalla final 🤣🤣🤣🤣#AquiSeBaila — Carolina Andrea (@Carolina_Sfer) January 13, 2022

Es broma?? La weá patetica, me dio vergüenza mal , era como yo con mi mami bailando… #AquiSeBaila — DANY ACEVEDO💞 (@dany_acevedo) January 13, 2022

ESTA WEA FUE DEMASIADO VERGONZOSO JAJAJAJJAJ #AquiSeBaila — Andrea ◟̽◞̽ 🌳 (@louisxsoulmate) January 13, 2022

Horrible, HO RRI BLE! El programa iba excelente,un buen jurado, un buen animador y el duelo no es preparado!? En seriooo!?

Que picanteria @canal13 Por último repiten la coreografía de eliminación! X último pa que lo hagan más seguros! Iba todo bien#AquiSeBaila hasta aquí! — Eduardo (@EduardoBurgosGz) January 13, 2022

#aquisebailaeliminacion hicieron el ridiculo por nada, que humillante, puro showwwwww. Jazmín y Karla sigan ensayando para la eliminación de la próxima semana.

😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/96OlISEjOe — Calu Berrios (@calu_berrios) January 13, 2022

Incluso, algunos recordaron al exitoso reality RuPaul’s Drag Race, donde los concursantes se enfrentan en el llamado Lip Sync For Your Life para seguir en el programa.

Jajaja weona, el duelo es como una copia de Drag Race 🤭 #AquiSeBaila — dam. (@DamareinsNikols) January 13, 2022

Me recordó a rupaul jajaja #AquiSeBaila — 🌺 (@atemporalBf) January 13, 2022

Me gusto esta modalidad Dance for your life! En #AquiSeBaila pic.twitter.com/uy02hExFVv — Juan Eduardo Mendez Miranda 🌈🇨🇱🌳 (@jedomm) January 13, 2022

Karla chante you stay! Yayita Sachey away ajajjajaja no tengo ni idea como se escribe 😂 #AquiSeBaila pic.twitter.com/QuPyl2HEDR — D_M_L🦋 (@DMmmmmm13) January 13, 2022

De esta forma, los pasos del duelo de eliminación de Aquí se Baila no convencieron a nadie. ¿Y quién se quedó? Finalmente, la ganadora de la competencia fue Karla Melo, pero Yasmín Valdés igual se salvó, luego de que Pablo Cerda decidiera renunciar al espacio por una lesión.