Show familiar, su matrimonio y pérdidas: los cinco momentos de José Antonio Kast en “Las Caras de la Moneda”

Este martes, en el segundo capítulo y final de la presente temporada de Las Caras de la Moneda, Don Francisco tuvo una conversación íntima con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La conversación de Mario Kreutzberger y el exdiputado pasó por un sinnúmero de temas. Entre ellos, Kast recordó sus duras pérdidas familiares y desclasificó en detalle su historia amorosa junto a María Pía Adriasola.

Y por si te lo perdiste, aquí en ADN.cl te traemos los cinco momentos más llamativos de José Antonio Kast en “Las Caras de la Moneda”:

1.-Tragedias y pérdidas familiares

El candidato, que es el menor de 10 hijos de inmigrantes alemanes, recordó algunas de las tragedias de su familia, partiendo por su primera hermana fallecida en 1958 en un accidente en una letrina y su segunda hermana Bárbara fallecida por un accidente de tránsito en 1968.

“A mi hermana le gustaban las florcitas y las plantas. Se acercó al canal que estaba a la entrada de la parcela y cayó ahí. Fue un día de Navidad (…) Tenemos esta situación compleja de que el día más alegre, la fiesta más importante del mundo cristiano, mi hermana falleció. Pero mi madre tuvo la virtud de que nunca nos traspasó su dolor, y yo nunca tuve una Navidad triste“, dijo el candidato.

Por su parte, a su hermana Bárbara sí alcanzó a conocerla. “El sostén de mi madre fue mi hermana Bárbara, la que falleció a los 18 años por un accidente por un señor que iba curado, se pasó una luz roja”.

“Ella tenía una gran vocación religiosa, pintaba para monjita”, rememoró. Posteriormente, ya en 1983, partió de este mundo su hermano mayor, Miguel, entonces exministro de Planificación de la dictadura familiar, quien falleció por un cáncer.

Recordando a su padre Michael Kast, el candidato destacó: “Mi padre buscaba no estar involucrado en una Tercera Guerra Mundial. A él lo reclutaron muy joven para ser parte del Ejército, a los 18 años ya estaba en el frente cuando había comenzado la guerra, y cuando volvió ya no quiso tener nada que ver con una guerra y se casó”.

Según narró, el joven Michael llegó solo a vivir a Chile, país del que se enamoró de inmediato. Luego de lograr comprar un terreno en Buin, le escribió a su esposa para que se viniera también a este paraíso terrenal. “Mi madre y mi tía lloraban. ‘¿Cómo nos trajiste aquí?’, le dijeron, porque no había agua ni luz eléctrica”, contó.

Más tarde, el candidato habló de su madre, quien falleció en 2015, en la misma pieza donde el mismo José Antonio, como hijo menor, durmió con sus padres en su primera infancia.

2.- De Silvio Rodríguez a Alberto Plaza

Durante la conversación, Don Francisco le preguntó a José Anotnio Kast, respecto a los gusto musicales expresados recientemente en una nota de prensa, el candidato admitió su predilección por la trova cubana.

“Me encanta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, tantos cantantes que se dicen de izquierda pero que tienen una fuerza en su música impresionante”, señaló, aunque luego agregó: “También me gustan los Huasos Quincheros y Alberto Plaza“.

3.- El matrimonio igualitario y la eliminación del Ministerio de la Mujer

No estoy de acuerdo con eso, pero yo soy un hombre demócrata. Yo respeto la dignidad de la persona”. Entre los puntos más políticos tocados en la instancia televisiva, Kast manifestó su desaprobación a la recién aprobada ley de matrimonio igualitario , aunque, aseguró, desde una mirada de respeto. “, pero yo soy un hombre demócrata. Yo respeto la dignidad de la persona”.

Además, entre las consultas provenientes de las redes sociales el candidato del Frente Social Cristiano respondió sobre su polémico plan de eliminar el Ministerio de la Mujer, lo que luego fue retirado de su programa de gobierno. “Nosotros planteamos muy mal lo que queríamos hacer (…) Fue un error, pedí perdón, y hoy no sólo vamos a mantener el Ministerio, sino que además lo vamos a reforzar”, dijo el candidato al respecto.

4.- Una historia de amor de más de 30 años

José Antonio Kast, también se refirió a su vida amorosa en “Las caras de la Moneda”, centrado con quien lleva 30 años casado, María Pía Adriasola. “Sigo siendo muy tímido, aunque la gente no lo crea”, dijo, y confesó que, cuando conoció a su esposa en la época universitaria, no se atrevía a invitarla a salir, ni menos a pedirle pololeo.

Para complementar la historia de cómo se conocieron y empezaron su matrimonio, María Pía, su esposa, ingresó al estudio 4 de Canal 13, y destacó los problemas que tuvieron al inicio por el exceso de dedicación al trabajo que tenía Kast. De hecho, según dieron a conocer, en esos primeros años de pololeo se distanciaron tanto que terminaron separándose.

Además reveló que cuando terminó su otra relación y quiso volver con María Pía, le pidió consejo a un amigo sacerdote, quien le recomendó esperar seis meses antes de recontactarla, para ver si esto realmente es amor.

“Después logré instalarme de nuevo, me iba a declarar y ella me dijo ‘yo no te conozco’. Me hizo volver a cortejarla, y me puso otro plazo infinito”, dijo el candidato. Recién a los dos meses María Pía aceptó volver con él, y desde entonces han estado juntos por siempre.

Fue en esa ocasión, incluso, cuando instauraron los famosos “martes de pololeo”, precisamente para no tener esa distancia que los hizo separarse. “Me hizo sentir que yo tenía un lugar, y eso fue para mí muy importante”, manifestó María Pía sobre esa iniciativa.

Además, la esposa del candidato reveló que le compuso una canción de amor a José Antonio cuando él cumplió 40 años, e, impulsada por Mario Kreutzberger, la cantó en el estudio, para sorpresa de todos, al unísono con ocho de sus nueve hijos, que miraban la escena desde el público (una hija se encuentra en el extranjero y por eso no pudo asistir al espacio de Canal 13).

5.- El show de “Los Kast”

Y como toque final de la noche, la familia Kast en pleno, con María Pía a la guitarra, despidió el capítulo scon una sorpresiva interpretación.

