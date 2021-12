Ángeles Araya deslumbró con su voz en presentación para la Teletón

Pasadas las 01:45 horas, y tras de una maratónica transmisión, la cual mostró ser más completa que el año anterior producto de la pandemia del covid-19, la Teletón logró alcanzar su meta, con un monto de $35.248.655.075.

Como es de costumbre, diversos exponentes de la televisión se hicieron partícipes de la cruzada solidaria, siendo la la banda de los periodistas, o press band, como la bautizó Rafael Araneda, una de las grandes sorpresas de la noches.

La participación de Ángeles Araya en Teletón

Ya pasadas las ocho de la tarde, la periodista Ángeles Araya subió al escenario del Teatro Teletón, y con todo el estilo rockero interpretó una versión de Mary Poppins y el deshollinador, de la argentina Fabiana Cantilo.

Junto con Araya, los comunicadores José Luis Repenning (voz), Álvaro Paci (guitarra), Rodrigo Sepúlveda (batería), y el director, Antonio “Toño” Mundaca (bajo), interpretaron dos canciones más: Jeremy de Pearl Jam, en la voz de Repenning quien ya se había movido en ese campo en su participación en el programa de imitaciones de Mega, The Covers: Tributo a las Estrellas, y Rock and Roll All Nite de Kiss, la banda preferida del Sepu.

Revisa la participación de la Press Band a continuación: