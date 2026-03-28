Colegio de Profesores y recorte en Educación tras crimen en Calama: “Se necesitan más recursos”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, hizo un llamado a las autoridades a no reducir el presupuesto en Educación tras el crimen ocurrido en Calama, donde una inspectora murió tras ser atacada por un estudiante al interior de su establecimiento.

El dirigente señaló que este hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma en que se aborda la violencia escolar. “Es una situación extrema, que tiene que significar un antes y un después. Veníamos alertando hace tiempo sobre esta escalada de violencia”, recogió La Tercera.

Diego Martin Ampliar

En ese contexto, Aguilar indicó que sostuvo conversaciones con la ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestando la disposición del gremio a colaborar en la elaboración de un nuevo Plan de Convivencia Escolar.

Desde el Gobierno, en tanto, también se anunció urgencia a iniciativas que buscan reforzar la seguridad en los colegios, incluyendo medidas como pórticos detectores de metales.

Sin embargo, el líder docente advirtió que las soluciones no deben centrarse únicamente en el castigo. “Esto no puede ser solo una respuesta punitiva. Tiene que abordarse de manera integral, considerando lo emocional, lo social y las condiciones en que se desarrolla la educación”, sostuvo.

A su juicio, el sistema educativo requiere transformaciones profundas que permitan un trabajo más personalizado con los estudiantes y una mayor atención a su bienestar. “No podemos seguir enfocados solo en resultados o rankings. La convivencia y el desarrollo integral deben ser centrales”, agregó.

En paralelo, Aguilar expresó preocupación ante eventuales recortes presupuestarios en el sector. “Cuando se habla de disminuir recursos, en la práctica eso significa menos profesionales de apoyo, salas más sobrecargadas y menos programas que son fundamentales”, explicó.

Finalmente, insistió en que el trágico caso de Calama debe generar reflexión en las autoridades. “En educación no se necesitan menos recursos, se necesitan más. Este tipo de hechos demuestra que fortalecer el sistema es urgente”, concluyó.