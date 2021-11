Paz Bascuñán dividió a televidentes con su actuación en final de “Demente”

Una dramática actuación protagonizó Paz Bascuñán en el capítulo final de Demente luego que su papel viviera un resolutivo final.

La actriz que dio vida a Teresa Betancourt cerró su participación en la teleserie con un “final feliz” en los que pasó por distintos estados de ánimo que representó con su trabajo en pantalla.

“Ganas de vomitar, un grito que demora en salir porque no hay sonido que pueda describir ese desgarro, ese dolor, esa agonía”, escribió Paz Bascuñán en Instagram antes de emitirse el último capítulo de Demente.

“Gracias por acompañarnos en esta historia. Con amor infinito a todas las mujeres que han padecido momentos que dejan sin habla, sin sonidos, sin respiración, sin aliento”, añadió en la misma publicación en donde adjuntó una dramática escena de la teleserie.

Mientras parte de los televidentes elogió el desplante escénico de la actriz de 46 años, otros no quedaron tan convencidos con su actuación: En redes sociales, algunos aplaudieron y se emocionaron con su actuación, otros la tildaron de “exagerada”.

Independiente de la opinión de los seguidores de la teleserie, el nombre de la actriz fue el más comentado en las plataformas sociales con el final de la agónica apuesta dramática de Mega.

Hay que señalar que, junto al final de la teleserie, comenzó la nueva telenovela de la señal, Amar Profundo, la que marcó dos puntos sobre el final de Demente, y que también fue ampliamente comentada por los televidentes en redes sociales.

Oh me emocioné con la reacción de la Paz Bascuñan 🥺 le salió súper 🥺 #DementeGranFinal

Pueden decir que Paz Bascuñan actúa mal, pero no me imagino interpretar a una mujer que pierde a su hijo,uno sufre viéndolos enfermos y no verlos debe ser desesperante. Me emociona su interpretación 👏👏#DementeGranFinal

— Nikole Jimenez (@Nikolejimenez) November 24, 2021