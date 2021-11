"Si no es capaz de entender un sarcasmo...": Johannes Kaiser protagonizó tenso momento con Monserrat Álvarez

Durante la mañana de este martes el diputado electo por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, participó del matinal Contigo en la mañana, de CHV.

La invitación se justificó por la viralización de un video suyo en el que cuestiona abiertamente el derecho a voto de las mujeres, el que rige en Chile desde 1949, hace ya 72 años. En la defensa de sus dichos -los que catalogó de “sarcasmo”- el futuro parlamentario vivió un tenso momento con la conductora Monserrat Álvarez.

Johannes Káiser, Diputado electo del partido Republicano pone en duda el derecho a voto de las Mujeres. pic.twitter.com/iQDur5vo0S — Prensa Popular (@PrensaPopularD) November 23, 2021

Todo comenzó después de las votaciones. Según contó Kaiser, el video corresponde a una entrevista hecha en 2016, a propósito de los hechos delictivos ocurridos la noche de año nuevo en Austria, país donde él se desempeñaba como recepcionista de un hotel.

Considerando esos datos, durante la entrevista telemática Kaiser señaló: “lo que pasa es que tal vez tu también tiene ahí una especie de esquizofrenia: las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tu realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”.

Cuando en el matinal replicaron el clip del video cuestionando los derechos de las mujeres, Kaiser señaló: “lo que hablaba ahí era cómo la gente puede votar por partidos que están literalmente yendo contra sus intereses más evidentes. Eso fue hace cinco años atrás”, explicó, apelando a la falta de “contexto histórico” de la propuesta. Fue entonces que Monserrat Álvarez preguntó: “¿por qué cuestiona el derecho a voto de las mujeres?”.

“Pero si usted no es capaz de detectar el sarcasmo, le regalo un detector”, replicó el parlamentario electo por el Partido Republicano y simpatizante del presidenciable José Antonio Kast. “No me hable así”, respondió Álvarez, para que finalmente Kaiser dijera: “discúlpeme, pero si no es capaz de entender el sarcasmo, es su problema”.

Ministra de la Mujer

Las declaraciones del diputado electo Johannes Kaiser están en la línea de la eliminación del ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, propuesta de José Antonio Kast. Y sobre toda la información, la actual ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, enfrentó los dichos de Kaiser.

“Nos parece inaceptable que alguien ponga en duda los derechos civiles que tanto nos ha costado adquirir a las mujeres”, declaró la secretaria de Estado. Y agregó: “Por eso es tan importante que cada día más mujeres puedan acceder a posiciones donde se toman las decisiones”.