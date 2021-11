Paulina de Allende-Salazar sufrió incómodo momento en pleno despacho

Las coberturas para estas elecciones 2021 se dan varios momentos en vivo tanto para los candidatos, como para los periodistas que se encuentran en los distintos puntos de país.

Sin embargo, también se dan circunstancias polémicas e incomodas, como le pasó a la periodista Paulina de Allende-Salazar.

La panelista de Mucho Gusto se encontraba despachando desde el Liceo de Aplicación en Santiago.

Fue en ese momento, cuando la comunicadora realizaba un informe para Meganoticias de cómo se vive el proceso electoral de este domingo, se encontró con una denuncia.

El tenso despacho de Paulina de Allende-Salazar

Mientras Paulina de Allende-Salazar recorría las cercanías del establecimiento, se encontró con algunos votantes que se acercaron a hablarle.

“No me diga eso”, se le escucha decir a la periodista, que pensaba que no estaba al aíre en ese momento.

Segundos más tarde se puede escuchar a un hombre que le dice se puede oír a un hombre que le dice “es una excelente periodista”.

Sin embargo, otro respondió “es una momia”, haciendo referencia a la comunicadora parte del Mucho Gusto.

Ante el tenso encuentro entre las personas en el Liceo de Aplicación, Paulina de Allende-Salazar intentó calmar la discusión diciendo: “No peleen, no peleen, no peleen”.

Mientras ocurría este momento, la periodista no se daba cuenta que se seguía al aire para el noticiero de Mega.

“Como yo no oigo nada, yo hablo y hablo, y no sé si en algún minuto me sacan”, comentó Paulina de Allende-Salazar sin darse cuenta que se escuchaba en pantalla.

“Estamos al aire”, le responde alguien de producción desde el lugar.

“Hemos estado todo el rato al aire”, comentó Rodrigo Sepúlveda, que se encontraba liderando la transmisión en Meganoticias.

Al perder la comunicación en el despacho con Paulina de Allende-Salazar, el periodista desde el estudio siguió con otro punto de la ciudad.