Cobreloa le quita un refuerzo a Unión Española y suma su primer fichaje para el 2026

Los “loínos” ya se empezaron a armar para disputar el ascenso el próximo año.

Daniel Ramírez

Cobreloa ya tiene a su primer refuerzo para la temporada 2026. Este lunes, los “loínos” anunciaron la incorporación de Bastián San Juan, quien volverá a vestir la camiseta naranja, tal como lo hizo en 2022 y 2023.

“El defensor central retorna a casa y se suma al proyecto 2026 con experiencia, personalidad y conocimiento del club. Jugador probado, con recorrido en el fútbol chileno y que ya logró el ascenso con Cobreloa”, señaló el cuadro de Calama a través de sus redes sociales.

Si bien, el zaguero tuvo acercamientos con Unión Española en los últimos días, finalmente los “Zorros del Desierto” le ganaron la pulseada a los “Hispanos” y abrocharon el fichaje del jugador de 31 años.

Bastián San Juan viene de defender la camiseta de Rangers, donde jugó 26 partidos, 25 como titular, en el torneo de la Primera B este año. El central también registra pasos por Everton, O’Higgins y Magallanes.

