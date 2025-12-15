;

Incendio afecta a edificio en Independencia y obliga evacuación de residentes: se reportan personas intoxicadas

Debido a los trabajos de los equipos de emergencia, el tránsito en el lugar se encuentra suspendido.

En horas de la tarde de este lunes, un voraz incendio se registró en un edificio residencial ubicado en calle Carrión con Amalia Errázuriz, comuna de Independencia.

Según consigna T13, el siniestro habría comenzado en el piso 13, obligando a la evacuación de los residentes.

Asimismo, vecinos del lugar reportaron que producto del humo, habrían personas intoxicadas.

Actualmente, personal de emergencia trabaja tanto para sofocar las llamas como para atender a las personas afectadas. Pese a esto, de momento, no se reportan heridos.

Autoridades informaron además que el tránsito se encuentra suspendido en calle Carrión con Amalia Errázuriz.

