Esteban Pavez comienza a definir su futuro en Colo Colo para 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo sigue desarrollando su proceso de reestructuración con miras al 2026 tras un centenario plagado de malas noticias.

En torno al desarrollo de la última etapa del campeonato, quedó marcado el rol secundario que terminó teniendo el capitán del club, Esteban Pavez, quien no fue del gusto del DT Fernando Ortiz.

Considerando la continuidad que tendrá el DT argentino en el “Cacique”, existe incertidumbre respecto de si el mediocampista seguirá en el club.

Según información de ADN Deportes, la intención de Esteban Pavez pasa por respetar el año de contrato que le queda en Colo Colo.

Así las cosas, el mediocampista de 35 años apunta a “empezar de cero” en 2026 con tal de revertir la situación, considerando que apenas completó 20 minutos en los últimos ocho partidos del cuadro albo en la temporada.