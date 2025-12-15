;

Esteban Pavez comienza a definir su futuro en Colo Colo para 2026

Según información de ADN Deportes, el volante apunta a “empezar de cero” en el “Cacique”.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

Esteban Pavez comienza a definir su futuro en Colo Colo para 2026

Esteban Pavez comienza a definir su futuro en Colo Colo para 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo sigue desarrollando su proceso de reestructuración con miras al 2026 tras un centenario plagado de malas noticias.

En torno al desarrollo de la última etapa del campeonato, quedó marcado el rol secundario que terminó teniendo el capitán del club, Esteban Pavez, quien no fue del gusto del DT Fernando Ortiz.

Revisa también:

ADN

Considerando la continuidad que tendrá el DT argentino en el “Cacique”, existe incertidumbre respecto de si el mediocampista seguirá en el club.

Según información de ADN Deportes, la intención de Esteban Pavez pasa por respetar el año de contrato que le queda en Colo Colo.

Así las cosas, el mediocampista de 35 años apunta a “empezar de cero” en 2026 con tal de revertir la situación, considerando que apenas completó 20 minutos en los últimos ocho partidos del cuadro albo en la temporada.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad