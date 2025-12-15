El nuevo técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, conversó este lunes con Los Tenores de ADN y abordó su desafío al mando del cuadro pirata, donde tendrá la gran misión de defender el histórico título conseguido esta temporada y además disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Respecto a cómo se gestó su llegada al campeón del fútbol chileno, el estratega 51 años valoró su última experiencia en Deportes Copiapó y sostuvo que “nos dio la posibilidad de mostrar nuestro trabajo. Estuvimos casi un año y cuatro meses, paso a agradecer a su presidente Luis Galdames y su gerente deportivo Leo Durán, y eso ayudó muchísimo”.

“Estaba esa posibilidad de seguir (en Copiapó), pero así como le pasa a los jugadores, a los entrenadores también, que a veces está la posibilidad de que nos puedan ver de otro lugar y salió esta posibilidad. La verdad que muy contento porque pensaron en el proyecto, en los jugadores jóvenes y la manera de jugar, en cosas que se asimilaban un poco con esta salida repentina de Esteban (González)“, añadió.

Consultado sobre las claves para sostener la campaña anterior de Coquimbo, Caputto señaló que “yo creo mucho en los desafíos y las oportunidades, pero uno va a los lugares donde te quieren y te motivan a ir. Eso es lo que sentí, que me querían, más allá del nombre o del entrenador, sino que por la manera de jugar o el perfil que tiene que ver con los jugadores jóvenes y el conocimiento del medio. Eso me motiva siempre, porque creo que es un club que está mirando más allá del propio resultado".

Hernán Caputto y la conformación del plantel de Coquimbo Unido

Por otro lado, el ex DT de la U y La Roja Sub 17 abordó el armado del equipo para afrontar la Copa Libertadores. “Lo importante y que se está trabajando, es que se quede la mayoría de los jugadores que lo hicieron tan bien en el plantel. De alguna manera eso se está haciendo, lo han visto con algunas renovaciones de jugadores súper importantes", afirmó.

“Hay que hacer un equipo súper competitivo, pero lo más importante de cuando tienes varios frentes, por experiencias anteriores, es saber dosificar y usar bien a los futbolistas, porque hay varias competencias”, remarcó.

En esa línea, se refirió a la posible salida de jugadores como Sebastián Galani, Bruno Cabrera y Cristián Zavala. “Sebastián es un jugador que obviamente quisiera que se quede porque lo conozco, tuvo un paso en la U. Lo mismo Cabrera, al final son jugadores que anduvieron muy bien”.

“El club quiere que se quede Zavala y yo también, así que ojalá que se quede. Es un jugador muy desequilibrante, él tiene muchas ganas de quedarse, así que está en eso", añadió.

Por último, Hernán Caputto abordó las expectativas de los hinchas en su llegada a Coquimbo y realizó una particular analogía con el arribo de Jürgen Klopp a Liverpool. “Para la gente, es solamente que crean en uno, que me conozcan. Una vez escuché una nota muy buena cuando llega Klopp a Liverpool y les dice ‘hola, ¿qué tal? Yo vengo de tal lado. Lo más probable es que cuando me vaya de aquí tenga una percepción diferente de mí’“, explicó.

“Y sí, seguro, porque cuando uno llega todo está a la deriva, no se sabe qué puede pasar, puedes caerles bien o no, pero cuando termine una temporada la evaluación va a estar ahí. Yo lo que quiero es que tengan confianza en los futbolistas que están, en la capacidad de uno en cuanto al conocimiento del medio y al rigor que es parte de mi ADN como entrenador", sentenció.