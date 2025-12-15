Presidente Boric tras reunión con Kast: “Existe una continuidad del Estado más allá de las diferencias políticas”

15 de diciembre de 2025 / SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric, recibe en el Palacio de la Moneda, al presidente electo, Jose Antonio Kast. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente Gabriel Boric se reunió este lunes con el presidente electo, José Antonio Kast, y parte de su equipo en La Moneda, en un encuentro que calificó como “cordial, respetuoso e institucional”.

Durante la cita, el mandatario destacó la importancia de garantizar un traspaso ordenado de gobierno el próximo 11 de marzo de 2026 y subrayó que, más allá de las distintas visiones políticas, “existe una continuidad del Estado, de sus instituciones, del servicio público y del orden democrático”.

Agencia Uno Ampliar

El presidente Boric señaló que la reunión sirvió para entregar información sobre la agenda legislativa, la marcha del país y las políticas que deberán continuar, entre ellas la reforma de pensiones, la Ley Integral contra la Violencia de la Mujer, la implementación regional de oficinas de la niñez y el avance de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El mandatario también destacó el clima positivo del encuentro, pese a las históricas diferencias con Kast. “Venimos de visiones políticas muy distintas. Hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política… Sin embargo, nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”, aseguró.

Boric explicó que tras la reunión con los equipos, sostuvo un diálogo personal con el presidente electo, compartiendo experiencias sobre la gestión gubernamental y la campaña electoral. “Después del 11 de marzo, cuando me toque ser ex Presidente, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile”, añadió.

Finalmente, reiteró que quedan tareas pendientes en la agenda legislativa, como la Ley de Pensiones y proyectos de educación superior, sobre los cuales manifestó disposición para avanzar en acuerdos durante lo que resta del período presidencial.