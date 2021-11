“Oye que latera”: La particular actitud de Nicole Pérez que desató ola de críticas en redes sociales

Durante la noche del sábado se vivió un nuevo capítulo de la Divina Comida, momento que estuvo marcado por la participación de Gonzalo Fouillioux, Álvaro Espinoza, Monserrat Torrent y Nicole Pérez.

Bajo este escenario, una de las asistentes que dio que hablar fue Pérez, quien durante el capítulo mostró ciertas actitudes que no fuero aprobadas por la audiencia.

En redes sociales, los seguidores del programa culinario no tardaron en reaccionar, y rápidamente se refirieron a la actitud de la exchica Mekano, quien al comenzar el capítulo, advirtió al resto de los asistentes que no era buena para comer.

“Tengo que confesar algo”, indicó cuando se dispuso a probar un humus que había preparado Espinoza. “Yo soy súper, hiper, recontra mañosa para comer” explicó.

Sin embargo, su declaración no fue la única que impactó, pues tiempo más reveló que no come legumbres. “Pero ya que lo haya probado, es mucho… Y me gustó” contó.

Revisa algunas de las reacciones de los seguidores de la Divina Comida por la actitud de Nicole Pérez a continuación:

Qué onda la gente mañosa y que ponen cara de asco para probar… que desagradable!! No puedes ir a #LaDivinaComida si no comes casi nada 🙄 — Johana Vera C (@johanaavc) November 14, 2021

Oye que latera la Nicole, no come nada y mañosa #LaDivinaComida — María Ignacia 🌙 (@Mignaciatapia) November 14, 2021

Cierto que la gente que invitas a tu casa y es mañosa pah comer son una lata ? #LaDivinaComida — Puelchita 🚴🏻‍♀️ (@Anto_Hada) November 14, 2021

#LaDivinaComida pucha la nicol la dra cahuin muy mañosa 🙄🙄😂 pic.twitter.com/EM6nAKxmP3 — Alex gregory Salvatierra verdejo (@GregoryVerdejo) November 14, 2021

Que mañosa la de pelo rubio… ya me agoto #LaDivinaComida — 💖 𝕱𝖆𝖓𝖓𝖞 💖 (@fanyfev) November 14, 2021