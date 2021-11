“Agradezco cada canción”: The Covers sorprendió con eliminación de querida participante

La noche del domingo se emitió un nuevo capítulo de The Covers: Tributo a las estrellas, siendo este episodio uno de los más emotivos y tensos de la producción, pues el espacio se acerca a la gran final.

Bajo este contexto, en la última gala de la etapa de semifinal, los seis concursantes que se encontraban en competencia, Agustín “Pastelito” Maluenda, Carolina Soto, Denisse Malebrán, Amaya Forch, Jordan y Andrés Sáez debieron enfrentarse en duelos, siendo el ganador de cada instancia uno de los finalistas.

Ronda de duelos

Los primeros en asegurar su cupo en la última etapa del programa fueron Pastelito, quien imita a Juan Gabriel, Carolina Soto con su personificación de Isabel Pantoja y Denisse Malebrán, bajo la voz de Palmenia Pizarro.

Asimismo, los perdedores de los duelos Amaya Forch (Paloma San Basilio), Jordan (Marc Anthony) y Andrés Sáez (Luis Jara) se tuvieron someter a una nueva ronda de presentaciones, las cuales fueron aplaudidas y elogiadas por los integrantes del jurado: Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador.

La nueva eliminada de The Covers: Tributo a las Estrellas

Tras un difícil momento para el jurado, los tres decidieron que quien abandonaría el espacio, sería la actriz Amaya Forch, quien recibió múltiples muestras de cariño por parte de sus compañeros.

A diferencia de momentos anteriores, Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador subieron al escenario para mostrar su apoyo a la actriz, y aprovechar la instancia para agradecer de manera más cercana su participación.

“Quiero hablar, quiero dar las gracias… Yo me siento ganadora, me siento tan agradecida, he crecido tanto…Ha sido muy importante para mi estar en The Covers, soy una The Covers lover, soy la presidenta de curso y voy a venir a la final de todas maneras”, expresó Forch.

“Agradezco cada canción, cada zona de riesgo, porque me permitió cantar otra canción sobre el escenario, más estoy muy contenta y quisiera citar a un amigo mexicano, bolerista, Rodrigo de la Cadena: ‘Pos ahí les dejo mi reputación, hagan ella lo que quieran“, sentenció entre aplausos y gritos de apoyo.

Revisa acá registros del último capítulo de The Covers: