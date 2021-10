Cada vez más cerca del final: Jurado eligió a dos nuevos eliminados en “Yo Soy All Stars”

Dos nuevos eliminados dejó el último capítulo de Yo Soy All Stars emitido el domingo por Chilevisión.

Dando inicio a la recta final de la cuarta temporada del programa de imitaciones de la señal, anoche el jurado debió eliminar a dos participantes del espacio.

Es así como Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme, debieron evaluar las once presentaciones de los concursantes para elegir a dos eliminados de Yo Soy All Stars.

En la primera ronda se presentaron los imitadores de Sandro, Alejandro Sanz, Pimpinela, Aretha Franklin y Gustavo Cerati.

“Momentos difíciles nuevamente nos tocan“, dijo Myriam. “Todos marcan el personaje.. Aretha es tremenda cantante, me fascina, pero no encuentro el color”, agregó. “Me gusta, pero no me está sorprendiendo“, dijo Riquelme sobre la misma competidora.

Luego, en la segunda parte del programa, fue el turno de José José, Romeo Santos, Freddie Mercury, Frank Sinatra, Daddy Yankee y Brian Johnson.

“Creo que hoy día Freddie Mercury no logró el potencial que yo esperaba, Romeo Santos se me hace repetitivo y los matices de vibrato no existen. Frank Sinatra perdió el color”, opinó Antonio Vodanovic.

“Coincido con que Brian Johnson, Daddy Yankee y José José son los mejores”, dijo Cristián Riquelme expresando su acuerdo con Vodanovic sobre las debilidades de Mercury y Santos. “Creo que a Freddie Mercury le falta, pero es tan difícil lograr la voz. El acting me encanta… pero la voz sí, me falta”, opinó Myriam.

De esta forma, los eliminados del programa fueron la imitadora de Aretha Franklin y el intérprete de Freddie Mercury.

En esta línea, también se eligió al imitado de Raphael como el mejor de la noche.