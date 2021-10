Arrebato de Camila Recabarren en MasterChef generó molestia en televidentes

Camila Recabarren volvió a protagonizar un arrebato en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity Chile emitido este domingo.

En esta oportunidad, los concursantes debieron elaborar un plato inspirados en su infancia. Es así como la concursante apostó por una papilla de verduras y unos picarones para presentar en la competencia.

Sin embargo, el tiempo establecido para el desafío (una hora) no fue suficiente para Camila Recabarren, lo que la enojó.

“Me bloqueé”, dijo una vez que no alcanzó a emplatar su preparación. “No me interesa ser como el resto de ubicados y bien portados porque yo soy así y ya”, añadió para luego quitarse la peluca en señal de enojo.

“No vengo para que me cuestionen, vengo a cocinar y yo cocinando trato de dar lo mejor y no me sale, no me resulta“, añadió tras su reacción. “Camila, ¿Quieres emplatar lo que tienes en la olla?”, le dijo la chef Fernanda Fuentes al verla complicada.

Una vez adelante, la concursante no recibió las mejores críticas. “Yo no te las pruebo”, dijo el cocinero Jorge Rausch al ver los picarones. “Está crudo”, le dijo Fuentes sobre la misma preparación.

“Siento que a Camila le ha costado mucho, porque Camila es rebelde. Ella es un pájaro que vuela libre y cuando le exigen, colapsa”, opinó Gallina. “La Camila la veo complicada porque nuevamente le faltó foco”, añadió Rod.

En tanto, las opiniones en redes sociales fueron aún más duras que las de sus compañeros y el jurado de MasterChef, junto con la ola de memes que se generó tras su participación.

Revisa aquí algunas reacciones:

Que onda la intolerancia a la frustración de la Camila #ElRetornoDeYann — Jeshu Fuchslocher (@Jeshuuuuu) October 4, 2021

El dia que digan: Envia Camila al 5555 y eliminala de masterchef

Yo:#ElRetornoDeYann pic.twitter.com/supjR4T13y — Dani (@_Dani_L_C) October 4, 2021

La Camila siempre pegándose el Shows #ElRETORNODEYANN — Jacqueline (@CocaJjj) October 4, 2021

A la Camila le dicen que se concentre en un plato para que quede mejor, y ella hace mil weas. No acepta consejos de los chef, muy llevada a su idea #ElRetornoDeYann — Sigrid Alarcon (@SigridA1arcon) October 4, 2021

Una cosa es ser rebelde y otra inmadura, lleva de su idea y buena para la pataleta #elretornodeyann — Monica Soto (@Mou_patagonica) October 4, 2021

Me carga la actitud de camila #elretornodeyann — Karina Isabel 🌺 (@Pinshesha_) October 4, 2021

Cada vez que veo a la Camila Recabarren pegándose su show pobre #ElRetornodeYann pic.twitter.com/oKwBbpTZcn — Leandro ⚡️ (@leandrogsepulv1) October 4, 2021

#ElRetornoDeYann Esta es la unica peluca que le quedaría perfecta a la Camila. Te pegaste el show payasa. pic.twitter.com/OJSe28S1VF — Johann Miranda (@Johann1309) October 4, 2021