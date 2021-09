Karla Melo anunció inesperada noticia tras su salida de The Covers: “Así soy yo”

Karla Melo fue una de las eliminadas en el último episodio de The Covers: la actriz no logró convencer al jurado con sus imitaciones de Thalía y Selena. Sin embargo, esto no la desanimó a seguir con su carrera musical.

Así lo anunció la propia artista en sus redes sociales, en donde anunció que lanzará su primera canción. “¡Estoy feliz porque se viene el estreno de mi primer single este 8 de octubre! ¡Prepárense porque prometo dejar la zo…! ¡Así soy yo!”, escribió en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, también compartió una reflexión de su eliminación doble junto a Paloma Soto y del apoyo que recibió tras su paso por el programa de imitaciones. “¡Nos fuimos pa’ la casa! Paloma eres lo más lindo que me dejó este programa“, añadió y extendió su mensaje a Piamaría: “Eres la más linda y talentosa amiga que pude conocer”.

“¡Lo pasamos increíble! Aprendí mucho mucho de mí, de mis talentos, mis límites, mis virtudes y de cuánto puedo llegar a hacer con mi voz. Les agradezco profundamente la eterna buena onda de siempre”, expresó Karla Melo tras su salida de The Covers.

Finalmente, la actriz decidió compartir el video de su última participación, en la que interpretó Entre el mar y una estrella de Thalía. “A pedido de ustedes les dejo mi última presentación en The Covers. Gracias por todas las flores. ¡Lo mejor está por venir!”, concluyó en el mensaje.

Hay que señalar que Paloma Soto también expresó sus impresiones en redes sociales tras su eliminación del programa, en donde extendió su mensaje a quienes criticaron su participación.

“Estos desafíos son muy heavy porque significa una exposición tremenda donde uno lee todo lo que opinan de uno… ¡Es tremendo!. Cuando te comentan bien y cuando te comentan mal…”, reflexionó en la red social.