Pepi Velasco se sinceró sobre sus separaciones: “No me aprovecharon”

La noche del lunes, Josefina “Pepi” Velasco asistió al programa Los 5 Mandamientos en donde habló de sus separaciones amorosas.

La actriz fue invitada junto a su amiga de hace tres décadas y colega, Magdalena Max-Neef, junto a quien vive y que la ha acompañado en todas sus rupturas de su vida personal.

Es así como la actriz de 59 años, que participó en MasterChef Celebrity Chile, fue consultada por Martín Cárcamo. “Yo no voy a hablar de mi vida íntima. No, de verdad”, dijo inicialmente.

“Esta hue… siempre que se separa termina viviendo en mi casa”, le respondió Magdalena Max-Neef al conductor.

“No quiero entrar en detalles… pero me separé después de 34 años y me fui igual que Coné, con un palo de escoba con un género colgando. Con nada”, contó la actriz que se fue a vivir con su amiga. “Me fui donde la Magdalena, ahí estuve 3 meses, comí muy rico, me comí al marido también”, añadió entre risas.

Tras la primera de sus separaciones, Pepi comenzó una relación con otro hombre con quien duró cuatro años y medio. “Me separé de este segundo hombre”, aseveró la intérprete que volvió a mudarse con su amiga tras la ruptura.

“Después me fui a Colombia por MasterChef y ahora, por tercera vez, le voy a arrendar su cabaña”, contó Josefina quien alquila una cabaña en la parcela de su amiga Magdalena Max-Neef.

Respecto a la última separación, el conductor de Los 5 Mandamientos le preguntó sobre él revelando que se trataba de un minero y que quedó dolida con él tras el quiebre amoroso. “Tengo pena porque no me aprovecharon”, expresó.

Hay que señalar que Los 5 Mandamientos es emitido de lunes a miércoles a partir de las 22:30 horas en Canal 13.