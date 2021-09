“Llego hasta acá”: José Luis Repenning renunció a “The Covers”

José Luis Repenning sorprendió a todos al anunciar su renuncia al programa de imitaciones de Mega, “The Covers”, luego de grandes presentaciones.

La noche del pasado viernes se emitió un nuevo episodio del espacio de competencias de talentos, donde el reconocido rostro de televisión tomó la decisión de abandonar.

El periodista ha logrado impactar tanto al público como al jurado con grandes actuaciones imitando a sus estrellas favoritas a lo largo de su participación.

En su último programa, episodio de repechaje para aquellos competidores que ya fueron eliminados, volvió a sorprender con un clásico: My Way de Frank Sinatra.

Sus primeras declaraciones tras terminar su número fueron en relación a su voz. “Estoy muy disfónico, Beto se dio cuenta altiro (…) a media mañana empecé a perder la voz“, declaró.

Esta actuación de Repenning podría ser sancionada por el jurado, ya que se trataba de una interpretación que ya había presentado. “Mi repertorio es bien cortito“, reconoció.

“Mi caballito de batalla, que ahí yo me debo saber 100 canciones, es Eddie Vedder“, explicó el conductor de Meganoticias sobre el escenario. “No tuve el tiempo suficiente, y encontraba que era una falta de respeto no llegar bien preparado”, agregó en su justificación.

“Por lo menos vine y me presenté como corresponde. Además estoy feliz porque ya me he presentado cinco veces acá… estoy más que pagado“.

“Llego hasta acá en el fondo. Quiero darle las gracias a todos ustedes, porque esta ha sido una experiencia maravillosa. He conocido gente muy linda, con un talento impresionante”, declaró anunciando su renuncia de The Covers.

Tras esto, el jurado le dedicó palabras positivas, reconociendo el valor que tiene el hecho de haberse presentado en este tipo de programas.

“Me parece que está muy bien y sigue practicando a Sinatra, el cantar es una celebración de la vida”, dijo Beto Cuevas, apuntando a conceptos generales por sobre lo presentado.

“Repe, no te diré nada de la actuación porque entiendo que hasta acá llegas, y sólo quiero agradecerte, porque de eso se trata este programa, de que personas salgan de su lugar de confort”, agregó Javiera Contador.

Revive la última aparición de José Luis Repenning en “The Covers” AQUÍ.