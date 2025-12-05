Santiago Wanderers ya eligió a su nuevo DT para buscar su ansiado retorno a Primera División

Santiago Wanderers ya eligió a su nuevo DT para el 2026. La dirigencia del club se inclinó por un viejo conocido que estuvo cerca de lograr el ascenso con el cuadro porteño.

Según reveló El Mercurio de Valparaíso, el uruguayo Francisco Palladino volverá a asumir la banca de los “caturros”, donde ya dirigió entre 2023 y 2024.

El técnico charrúa viene de salvar del descenso a Unión San Felipe, con el cual finalizó contrato hace unas semanas.

Palladino tendrá la difícil misión de devolver a Santiago Wanderers a Primera División, algo que casi consigue en 2023, cuando llegó a la final de la Liguilla de Ascenso y su equipo terminó cayendo ante Deportes Iquique en la tanda de penales.