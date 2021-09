Gala Caldirola derribó prejuicios en El Discípulo del Chef: “La gente tiene una impresión equivocada de mí”

Gala Caldirola tuvo una noche bien movida en el último capítulo de El Discípulo del Chef. No sólo sufrió cocinando interiores, como lengua, guatitas e hígado, sino que además hizo sentidas confesiones.

Todo partió porque Renata Bravo le expresó lo sorprendida que estaba de que ella, que era tan linda, se desenvolviera bien en la cocina.

Una prejuicio que la modelo indicó que varias veces le ha tocado enfrentar. “Yo pensaría que no pelas ninguna papa”, le comentó la actriz.

“Yo creo que la gente tiene una impresión equivocada de mí. Igual, sabes que todo el mundo me dice lo mismo. ‘Oye, yo cuando te veía en la tele yo pensé que no cocinaba, no lavaba la ropa'”, respondió la ex de Mauricio Isla.

Gala Caldirola, una más de nosotras

Tras esto, la española se confesó. “Voy al baño, lavo ropa, hago pipí, me tiro peos”, comentó, sacando risas de su compañera.

Luego, Renata relató la situación en el confesionario. “Uno la ve tan linda, que yo me imagino, ‘chuta… uñas lindas, pelo lindo, maquillaje estupenda… Ella no debe tener tiempo para cocinar’, pensaba yo. Pero es seca”, reconociendo su error.

Así, Gala Caldirola dejó claro no sólo que se maneja en la cocina, donde hasta ahora le ha ido bastante bien con sus platillos en El Discípulo del Chef, sino que además dejó claro que es una mortal más, pese a su espectacular belleza.