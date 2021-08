“¡Puro talento!”: El férreo apoyo de Juan Pablo Queraltó a su esposa Fran Sfeir tras su show en The Covers

Con orgullo Juan Pablo Queraltó destacó la presentación de su esposa Fran Sfeir en The Covers, a pesar que no quedó seleccionada en el casting.

El periodista no sólo dedicó una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, sino que además compartió un mensaje en su perfil dedicado a la actriz que se transformó en Shakira en el programa de Mega.

“Qué orgullo verte amor mío en The Covers… ¡Ver cómo los sueños se hacen realidad! Ver esa energía en el escenario… esa voz inconfundible y llena de vida… un talento que día a día me sigue sorprendiendo y me llena de orgullo…”, comenzó.

“¡Qué rico verte luciéndote en un escenario y que brilles como tú sabes hacerlo! ¡Amas la música! ¡Amas los escenarios. Amas cantar! Amas ser la mujer que eres… y amas ser la profesional que eres…”, continuó Queraltó en el mensaje junto a las fotos de Fran Sfeir participando en el programa.

“¡Nosotros en casa con Clemente y Amador nos sentimos día a día fascinados en ver cómo día a día sigues cumpliendo todos tus sueños! Te amamos”, finalizó el comunicador en la publicación en la red social donde suma más de 507 mil seguidores.

Hay que señalar que Juan Pablo Queraltó y Sfeir llevan más de 4 años de matrimonio. “Una vez juntos, mirándonos fijamente, nos abrazamos y le dije que ‘la amo y que deseo estar toda la vida juntos’…”, recodó el periodista sobre el momento de su casamiento en la celebración de su cuarto aniversario en marzo.