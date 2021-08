Zafrada se hizo el lindo con Luli y sacó sus mejores frases de galán: la invitó a comer completos

Víctor Zafrada Díaz no para en El Discípulo del Chef. Se ha convertido en el personaje más querido del espacio, tanto que la noche del jueves le dio la bienvenida a una polémica nueva concursante: Luli.

El joven, fue uno de los que mejor recibió a la rubia, pese a que ésta tomó una actitud bastante polémica donde se peleó con dos de los chefs.

Zafrada no tomó en cuenta esto. Y trató de ponerse en el lugar de la modelo, que estaba entrando a un equipo que ya estaba armado.

“Me parece súper bien conocer a la nueva compañera y ver cómo trabaja”, manifestó de entrada el pecoso.

Zafrada en modo coqueto

Luego, cuando les tocó armar una hamburguesa de carne juntos, él le dio ánimo. Y lanzó frases para el bronce.

“Si ganamos este duelo por supuesto que la invitaría a comer un completo. ¿Come o no come completo?”, le dijo muy galán.

En eso, llegó Camilo Huerta a meter conversa. “¿Cómo vas Víctor? Oye y ¿te invitó a comer completos?”, interrogó a Luli.

La blonda dijo que sí, minuto en que el exYingo respondió: “a mí también me invitó… invita a todos a comer completos”.

Luli le manifestó al rubio que también lo invitaría a algo, a lo que Víctor divertido contestó “a hacer ejercicios”, sacando varias risas.

Posteriormente, compartieron impresiones respecto a sus apodos. Y él confesó que le gustaba que le dijeran “Víctor”, mientras ella señaló que “lo mismo que me pasa a mí. Me carga que me digan Luli”.

Incluso, luego, Nicole Moreno le lanzó sin querer mayonesa. Y él no se complicó. “Está dejando la cag… mi compañera”, comentó risueño.

"Está dejando la cagá mi compañera por la chucha", le salió del alma al Víctor #eldiscipulochv pic.twitter.com/joPeUDS3D9 — Telebot (@sebalitio) August 27, 2021

Así, las redes sociales festinaron con el lado más coqueto del joven y una vez más aplaudieron sus ingeniosas salidas.

El zafrada invitó a comer completos a la Luli. Lo amé — Isra o Fernando como te sea más fácil🧉 (@stylesclashCL) August 27, 2021

El zafrada ya tiene lista a la luli jaja #eldiscipulochv — edu-ardosolis (feo pero tricampeon⚽️⚽️⚽️) (@eduardosolis777) August 27, 2021

#eldiscipulochv la Luli toda loca y el Victor zafrada todo tranqui pic.twitter.com/9YX3MY15d7 — Daniel V (@DanyStar7320) August 27, 2021

#ElDiscípuloCHV El zafrada con la luli está más contento que testigo de jehova en fábrica de puertas!!! — PATTON (@ElZANCUDO8) August 27, 2021

De esta forma, en su faceta más galán o inocentona, Zafrada sigue conquistando a todos con su participación en El Discípulo del Chef. ¿También es su favorito?