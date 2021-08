Maira, hija de Bastián Bodenhöfer y Consuelo Holzapfel debutó en “Pobre Novio”

Esta semana la hija de los actores Bastián Bodenhöfer y Consuelo Holzapfel, Maira, apareció en la nueva teleserie de Mega, Pobre Novio.

La actriz de 34 años llegó a la producción para interpretar a Sara, asesora de Eduardo Santander y Arturo Thompson, papeles interpretados por Diego Muñoz y Héctor Noguera.

“Me he sentido acogida y he aprendido mucho del formato, al cual no estoy acostumbrada, a las exigencias de continuidad, el trabajo a tres cámaras, todos los elementos que hay que tener en consciencia al momento de grabar. Estoy muy contenta”, dijo Maira Bodenhöfer, según recogió Meganoticias.

La primera aparición de la hija de Bastián Bodenhöfer en televisión fue en 2011 en Chilevisión, con papeles secundarios. En 2015, formó parte de producciones de UCV Televisión y Mega. Tres años después, regresó a CHV en Grandes Pillos y luego se cambió a TVN.

Tras trabajar en todas esta señales, volvió a Mega en Isla Paraíso, en donde interpretó a la Hermana Aurora en 2019.

“Los pocos capítulos que han salido al aire están entretenidos desde el montaje, el cruce de escenas, el uso de tecnología en pantalla, me parece entretenido porque es como la vida misma”, dijo la actriz sobre su trabajo en Pobre Novio, tal como recogió el citado medio.

Hay que señalar que Pobre Novio es emitida de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas.