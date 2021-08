“No siempre es fácil”: La emoción del doctor Ugarte al recordar un difícil momento en su juventud

Durante la transmisión del programa Zona de encuentro de TVN, el doctor Sebastián Ugarte, médico jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica Indisa, emocionó a los asistentes tras confesar algunos aspectos íntimos de su vida.

El espacio que presenta a distintas figuras públicas en sus respectivos domicilios, mostró el interior de la casa de Ugarte, lugar que comparte con su pareja, Antonieta Ortiz, y durante el recorrido, el doctor mostró un objeto que resaltaba.

“Esta bandera está tejida a mano por las Tejedoras Solidarias, que creó una bandera gigantesca. Con pedacitos, me regalaron esta banderita” indicó.

Luego, el especialista confesó el lazo especial que comparte con una de las integrantes de Tejedoras Solidarias.

“Esta señora, muy sencilla, me contó que cuando se casó, le pidió a una costurera que le hiciera el vestido. Esa costurera era mi madre” reveló.

La emotiva reflexión del Doctor Ugarte

Minutos más tarde le preguntaron por sus días como estudiante de medicina, momento en el que Ugarte reveló que tenía que pedir comida en la feria para poder alimentarse.

“Hay algo que no muchos saben: los yuyos silvestres, que crecen en las calles, si tú los arrancas, en la raíz, tienen un tubérculo comestible” comentó. Ante la revelación, se produjo un silencio, instancia en la cual el doctor Ugarte se emocionó.

“Son tiempos difíciles para mucha gente, no solo yo. Muchos jóvenes que estudian para salir adelante, a veces cuesta, entonces me tocó pelar el ajo, pero es posible salir adelante. No siempre es fácil” sentenció.