“Mi amor, estoy al aire…”: Rodrigo Sepúlveda sorprendió a su esposa con inesperada llamada

Un particular momento se vivió este domingo durante la transmisión de Meganoticias, conducido por Rodrigo Sepúlveda, quien llamó a su esposa para consultarle sobre su última vez en una discoteque.

El episodio ocurrió a raíz de un despacho que se encontraba realizando la periodista Javiera Stuardo, quien contaba sobre la reapertura de algunas discoteques en Rancagua y Punta Arenas.

Entre varias bromas, Stuardo preguntó cuándo fue la última vez en que él fue a uno de estos recintos, ante lo cual Sepúlveda reconoció no acordarse. Ahí, el periodista tomó su teléfono y se dispuso a llamar a su esposa, no sin antes bromear con su falta de memoria.

“Ayer, ayer fui… Mentira. No voy a una discoteca a bailar… déjame que voy a llamar a mi señora. Déjame llamar a la Paula en vivo. Para preguntar… para no embarrarla”, dijo en medio de la conversación.

Ante la sorpresa de los televidentes y de Stuardo, Sepúlveda se logró comunicar. “Mi amor, estoy al aire, ¿estás con algún televisor por ahí o no? prende el televisor para que sepas que estoy trabajando. Yo te estoy llamando, prende el televisor. ¿Me ves o no me ves? Estoy en un móvil con la Javi Stuardo y me pregunta cuándo fue la última vez que fui a una discoteque? ¿tú te acuerdas?”, le consultó “Sepu”.

Paula, la esposa de Rodrigo Sepúlveda, algo sorprendida le contestó: “No me acuerdo bien. Hace mucho tiempo. Como 10 años”, le dijo mientras el periodista situaba el teléfono cerca del micrófono, el cual previamente había puesto en altavoz. “Yo creo que la última vez que bailamos fue en un matrimonio”, apuntó el periodista.

“No te molesto más. Un abrazo grande. Te lo cedo”, bromeó antes de cortar el teléfono y finalizar con el despacho.