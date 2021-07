“Adelgacé y se me cayó el pelo”: Paz Bascuñán muestra las consecuencias de su papel protagónico en Demente

Estas últimas horas Paz Bascuñán compartió en sus redes sociales una fotografía en la que muestra su compromiso con su papel en Demente.

La actriz de 46 años encarna a Teresa Betancourt en la teleserie de Mega, en donde su personaje es uno de los protagónicos de la producción. En este contexto, Bascuñán mostró las secuelas corporales que ha traspasado de la pantalla a su vida personal enseñando un enorme moretón en su brazo.

“Foto después de grabar como Teresa Betancourt en Demente“, comenzó el texto. “Me topo con esta imagen y alucino con la naturaleza de nuestro oficio”, añadió la actriz de 46 años.

“Por más que tu cabeza sepa que es ficción, tu cuerpo lo vive como real. Tan real que te quedan moretones de verdad y tu corazón se acelera realmente y te salen lágrimas reales y se te aprieta el pecho y te duelen las escenas porque interpretar el rol de una mujer que pierde un hijo es doloroso y también es real”, añadió.

“En Demente abrí una pequeña puerta por la que me asomé a mirar que le puede pasar al cuerpo y al corazón de esa mamá”, explicó Paz Bascuñán sobre su papel.

“Adelgacé, se me cayó el pelo, tuve insomnio y eso que me asomé bien agarrada a la manilla, porque mi cabeza sabía que era una ficción. Yo terminaba de grabar y me subía a mi bici y llegaba a mi casa a abrazar a mis críos”, escribió en la publicación compartida en Instagram.

Hay que recordar que Demente comenzó a ser emitida en marzo de este año por Mega.