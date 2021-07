La potente reflexión de Rodrigo Sepúlveda: “Que no se toque nunca más a nuestros niños y niñas”

Una potente y conmovedora reflexión entregó el periodista Rodrigo Sepúlveda, durante la conducción del segmento matinal de Meganoticias. El conductor del noticiario entrevistó al padre de Amanda, niña de 12 años que murió atropellada el domingo pasado en San José de Maipo.

Además de condenar las circunstancias del hecho, ya que el conductor no prestó ayuda y se dio a la fuga, Sepúlveda se refirió a las vulneraciones que los niños y niñas sufren en Chile, a propósito de los distintos casos policiales que se han visto en el último año.

“Cuesta tanto ponerse en el rol de un papá o de una mamá que ha perdido un hijo o una hija, pero yo les quiero pedir a ustedes que hagan el ejercicio”, expresó el periodista de Mega.

También señaló que “ahora que están en su casa, muchos acostaditos, tomando desayuno. Están con su hijo y con su hija. Mírenlos. Ahora hagan el ejercicio de imaginarse por un segundo que no van a poder estar más con ellos, porque alguien se los llevó“.

“Eso es lo que necesitamos acá en Chile, empatía de verdad, una empatía real, sincera, que venga desde la máxima autoridad de nuestro Estado. De ahí hacia abajo”, agregó Rodrigo Sepúlveda.

Entonces el conductor comenzó a nombrar a todos los niños y niñas que han perdido la vida por delitos de alta connotación pública: “Tamara, Itan, Tomacito, Matilde, Rubén, Catalina, Elías, Rafaela, Amanda, Epril, Panchita, Melisa, Paula, Emilio, Luchito, son ángeles que ya no están, que ya no nos acompañan, por algunos infelices que no merecen andar libres y que tendrían que estar secándose en la cárcel, como tiene que ser”.

“Porque a los niños y a las niñas no se les toca, y acá en este país permanentemente se les toca y se les violenta. ¿Cómo es posible que en este país se haya tenido que hacer una marcha con miles y miles de personas, una marcha maravillosa hasta La Moneda, para pedir justicia? ¿Usted lo entiende o no?”, emplazó Sepúlveda.

Desde lo personal, manifestó que “yo me muero sin mis hijas un segundo. Y nosotros en este país es como si no le diéramos valor. Esto es lo que me gustaría que los candidatos presenciales pusieran como prioridad”, sentenció el periodista.

En medio de su reflexión, puso de fondo la canción “Que canten los niños” de José Luis Perales, dedicado al resguardo de los niños y niñas del mundo.

Revisa aquí la reflexión que realizó Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias: