Participante de Yo Soy: All Stars renuncia en pleno programa

Un inesperado hecho se produjo durante la transmisión del programa Yo Soy All Stars del jueves 8 de julio: En medio de la ceremonia de la evaluación del grupo “Clásicos de los 80”, un miembro protagonizó una renuncia al programa en vivo.

Tras la presentación del Puma Rodríguez, Pimpinela, Phil Collins, Steve Perry y José Feliciano, este último le pidió al jurado, compuesto por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristian Riquelme, que lo eligiera a él como el eliminado.

“Perdón… ¿te pasa algo?”, le preguntó Myriam Hernández a Sabastián Landa, tras la indicación de Millaray Viera para comenzar con la determinación sobre el destino de los participantes.

“Querido jurado, queridos compañeros, quiero tomarme el tiempo para decirles unas palabras en realidad, muy especiales para mí. Primero, agradecerles a todo Chile, a todo el programa, a la producción, especialmente a todos los chicos que están detrás del escenario, porque siempre me han hecho sentir aquí como mi familia”, afirmó sobre el escenario del programa.

“Yo, sinceramente hoy día, voy a dejar el programa, porque gracias a este programa se abrió una puerta muy grande, increíblemente grande para mi carrera. Por eso estoy Archi, súper, mega agradecido con Yo Soy Chile. Y si no fuera por ustedes yo no estaría yendo donde estoy yendo ahora. De verdad que me da mucha pena dejarlos, para mí es un sueño conocer a Myriam, especialmente a Antonio, a Cristián. Yo quiero regresar, espero que por ahí de repente hagan algún repechaje y pueda volver a intentarlo. Gracias de todo corazón”, complementó.

Entre aplausos, el jurado se refirió a la renuncia del intérprete de José Feliciano. Myriam Hernández expresó que “quedamos sorprendidos, Sebastián. Quedamos en shock, porque tú has sido un participante tan bueno, te hemos elogiado tanto. Y quedamos realmente en shock, pero a la vez te deseamos lo mejor. Si realmente este programa ha servido para que se te abran puertas a lo mejor en otros países, o en otro continente, qué se yo”.

El artista indicó que aún no puede contar sobre sus proyectos, sin embargo el resto del jurado expuso el pesar de la partida de Landa del programa. “Es una pena para nosotros, pero en general para el programa. Eres un tremendo talento. Te deseamos mucho éxito. Cantas igual”, agregó Antonio Vodanovic.

Cristián Riquelme no se quedó ajeno y afirmó “me da un poquito de pena que te vayas. Te deseo mucho éxito, pero vente luego pa’ acá. Nos dejaste para adentro”, finalizó.

Luego de la decisión de José Feliciano, Yo Soy All Stars informó que en ese grupo no habría eliminación.

Sebastián Landa, quien obtuvo el tercer lugar de la temporada tres de Yo Soy, expresó a través de su cuenta de Instagram “Gracias Chile 🇨🇱 por tanto apoyo, cariño y amor! Espero pronto regresar. Gracias por recibirme siempre con el corazón abierto. Estoy feliz porque pude llevarles alegría y regalarles un poco del talento que Dios me dio y regalarles un poco de la música del maestro Feliciano. Los quiero mucho y ¡muchísimas gracias! Un comercial y regreso”, finalizó el ahora ex participante de “Yo Soy: All Stars”.