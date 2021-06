“¿Y vo’, erís cantante? ¿Qué cantai?”: Camila Moreno contó particular anécdota con carabineros durante su detención

La cantante Camila Moreno compartió detalles de cuando fue detenida por Carabineros el pasado 27 de mayo en pleno Paseo Ahumada, en el centro de Santiago, justo cuando una periodista de CHV se encontraba realizando un despacho en vivo en el lugar, por lo que grabaron el momento.

En un nuevo episodio del programa Las Gansas de La Red, la artista recordó el momento en que fue llevada entre varios funcionarios hasta un furgón policial.

Según contó Camila Moreno, “había vendedores ambulantes. Le iba a comprar a uno de ellos unos audífonos y lentes de sol, que me encantan. De repente veo a niños corriendo, gente mayor con mucho susto (…) veo muchos ‘pacos’ y los veo sacando las lumas y maltratando a uno de los vendedores“.

“Luego, entre cinco agarran a una chica. Yo me puse a gritar más fuerte y el ‘paco’ encontró que yo había gritado muy fuerte y me fue a ‘hablar'”, dijo la cantante, aclarando que “me negué a identificarme” y por eso la detuvieron.

Camila Moreno: “Sentí harto susto al principio”

Respecto a lo vivido en el retén móvil, la cantante, que había sido detenida por primera vez en su vida, confesó: “Sentí harto susto al principio, harto miedo, como qué mier… me van a hacer, pero los vendedores, la Nicole y el Jonny, me calmaron y me dijeron: ‘Nos van a sacar en un par de horas, tranquila’. Ellos fueron mi contención”.

La intérprete de Te quise también contó una “anécdota” que ocurrió cuando iba en el retén de Carabineros, durante las 6 horas que estuvo detenida.

“Cuando íbamos en la cuca a constatar lesiones, (un carabinero) me empieza a mostrar (haciendo el gesto del celular) y me dice: ‘Somos famosos, somos famosos‘. Yo no sabía que había estado en la tele y ellos tampoco; (lo decían) como una gracia, súper contentos“, relató la cantante.

En ese momento, los carabineros le preguntaron a Camila Moreno: “‘¿Y vo’? ¿Soy cantante?‘, ‘sí, soy cantante’ (dijo ella). ‘¿Qué cantai?‘ (sic). Mis canciones’, respondí”.

“‘A ver, vamos a poner una’. Y ponen Hice a mi amor llorar, que es una de mis canciones más tristes. Figurábamos todos esposados en la cuca, con los ‘pacos’ muertos de la risa. De repente la Nicole (la vendedora) me dice: ‘Vo tení talento‘”, recordó la artista.

Finalmente, en el espacio bromearon con el nombre que tendría la próxima canción de la intérprete, inspirada en este hecho. “‘Paco’ cu…”, dijo Camila Moreno entre risas.