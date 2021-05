Son consuegros: Miguelo entregró detalles de su vínculo familiar con Joaquín Lavín

El cantante y empresario Miguel Esbir, más conocido como “Miguelo“, contó que es consuegro del precandidato presidencial, Joaquín Lavín.

Según detalló en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, su hijo, Nicolás Esbir, contrajo matrimonio con Jesús Lavín, hija del exalcalde de Las Condes.

Consultado sobre qué le parece ser consuegro del político, Miguelo respondió: “Lo que pasa es que yo veo a mi hijo feliz y a la ‘Jesu’ la veo feliz, y él (Lavín) me parece como persona una buena persona, y su señora y los hijos que tiene”.

“Lo más importante de esto es que a mi hijo lo veo feliz, a la Jesu la veo feliz, y nosotros somos un adorno. Y si el agregado son buenas personas, bienvenidos”, sostuvo.

Tras el estallido social y la pandemia, Miguelo comenzó a vender tortas. Al respecto, afirmó que él es cariñoso como suegro y que hasta le ha preparado tortas especiales a Jesús, debido a que es celiaca.

“Tengo que hacerle una torta especial, ya le he llevado como tres tortas sin azúcar, sin gluten“, reveló. “Hacer la torta me ha costado, pero le he puesto voluntad“, finalizó.