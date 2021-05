Elvira López reaparecerá en Machos como “Alicia Mercader”: “Hacer ese personaje fue solo un gran placer y agrado”

La actriz Elvira López reaparecerá esta semana en Machos, la exitosa teleserie de Canal 13, donde interpretó a “Alicia Mercader”, la hija oculta de “Ángel” y “Mirna”.

En conversación con la señal nacional, la intérprete chilena, quien se encuentra alejada de la televisión hace años, contó que “hacer ese personaje, tan estructuralmente bien hecho y escrito, fue solo un gran placer y agrado (…) El nivel de dramatismo y de cargas emocionales en el personaje fueron un delicioso juego actoral“.

En esa línea, Elvira contó que “lo disfruté y gocé muchísimo. Tengo los mejores recuerdos y emociones ahí. Fue un personaje bien escrito y guionizado“.

A 18 años del estreno de la teleserie, López sostuvo que “recuerdo claramente una fría mañana de otoño, estar grabando en los cerros de Valparaíso desde muy temprano y muy concentrada yo junto a muchos técnicos laburantes y junto al director, y haber recibido la llamada de uno de mis mejores amigos a través de los años, colega, compañero de universidad y director de teatro también: Juan Bennett”.

“Tan temprano me descolocó. Yo: ‘Siii, ¿aló?…’; Juan: ‘Hola Elvi querida… sé que estás muy concentrada laburando desde tempranito, pero te llamo sólo para decirte que hoy estás en la portada de un diario (Las últimas noticias) y al leerte me emocioné y me sentí tremendamente orgulloso de ti y de tantos años de trabajo, vida y amistad. Siga concentrada nomás, cariños, besitos y te quiero mucho’, Yo: ‘(???????)’… pues no tenía idea de aquello y no había tenido tiempo para verlo. Luego seguí como hormiguita muy concentrada estudiando mis libreto”, detalló sobre este momento.

Más adelante, Elvira, de 54 años, reveló que “actualmente tengo una productora con gente muy creativa y talentosa, y estamos llenos de ideas. Abarcamos cine, programas de televisión y música, específicamente trayendo músicos de jazz y rock a través del mundo“, sintetizando que vive una “etapa prolífica y creativa al máximo y esperando con tranquilidad y esperanza que se normalice todo cada vez más, para seguir creciendo y trabajando en ella (la productora) con igual pasión“.