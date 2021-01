El machismo, la banda sonora y el homenaje a Liliana Ross: Tuiteros reaccionaron al regreso de Machos

Machos, volvió a la televisión chilena después de 16 años. La teleserie hizo su estreno a las 14:30 hrs marcada por un homenaje a la fallecida actriz Liliana Ross y por fuertes reacciones en redes sociales debido al machismo presente en la producción.

“A la memoria de Liliana Ross. 1939-2018”. Así comenzó el primer capítulo haciendo mención a la actriz que falleció en junio de 2018 a los 79 años y que interpretó a Valentina, la madre de los siete Mercader. La reacciones entre los seguidores no se hicieron esperar y recordaron no solo a Liliana, si no también a su personaje.

Liliana Ross que gran Actriz estubo en #Machos pic.twitter.com/4S0ykYqiKd — Gonzalo Barra (@Gonzalo_Barra94) January 11, 2021

Sin embargo lo que más revuelo generó fue la fuerte presencia de actitudes machistas en la teleserie. El primer capítulo muestra cómo “Ángel Mercader” (Héctor Noguera), el padre de la familia, le dice a su amante “yo no engrendro niñitas, yo sólo engendro machos” y reconoce solo a seis de sus hijos porque uno es homosexual.

Si bien hubo quienes criticaron que la producción se emitiera, otras generaron conversaciones en las que evidenciaron cómo la sociedad ha cambiado. Incluso Jorge Zabaleta, quien interpretó a Alex Mercader declaró que si su personaje existiera en la vida real estaría “funado”.

Harto funeques estarían los Mercader juntos si #Machos se estrenaba en esta época. Aún así es una gran teleserie: guerra entre sexos, homosexualidad sin llegar a la caricatura (aunque heteronormado encuentro yo) y la gran Liliana Ross regalando un lindo personaje como Valentina. — Sebastián Lillo (@SebaLillo_M) January 11, 2021

Ya aparecio la generacion de cristal a funar #Machos , sin siquiera entender que la teleserie justamente es una critica al patriarcado, el machismo y la homofobia? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Acido Barbiturico (@acidbarbiturico) January 11, 2021

Como se nota que varios hablan por hablar 🤡 #Machos no es una teleserie machista, al contrario. Muestra el daño que hace el patriarcado y el machismo en la sociedad — Silvestre (@Espadino_) January 11, 2021

Finalmente, también generó burlas y desilusión en sus seguidores la música con la que se emitió la teleserie, que no correspondía a la del año 2003, debido a derechos de autor.

La teleserie fue emitida en 18 países en su versión original, sin doblajes. Solo se cuenta un remake de ella en el año 2006 para emitirse en TV Azteca.

Y el hijo del capitán trueno? Y mambrú? Y maná? Dónde está la música original? #Machos — Mrs. Casti 🐞 (@m__casti) January 11, 2021

Yo compré el cd de #Machos en esa época 😂😂 era muy buena la música — Caro 🌻 (@Caro__cute) January 11, 2021

Además, y como era obvio al rememorar la ficción de 2003, muchos se lanzaron a hacer chistes, a recordar a sus personajes favoritos y a dejarse llevar por la nostalgia.

QUÉ TIEMPOS AQUELLOS CUANDO VEÍAMOS #Machos TOMANDO ONCE CON TECITO Y PAN CON PALTA… pic.twitter.com/QbPr7hfzr5 — LUCA El Gat😸 Machirulo… (@LucaBrassi9) January 11, 2021

Uuuh… tenía 12 años cuando la vi por primera vez, ahora tengo 30 años. Jaja cómo pasa el tiempo. #machos pic.twitter.com/nksiZ3cBj3 — Yoce Iturriaga H. (@iturriaga_yoce) January 11, 2021