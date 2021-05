“Bueno, cada uno tiene su opinión”: Antonio Vodanovic y Myriam Hernández protagonizaron tenso cruce en Yo Soy

Este domingo, en un nuevo capítulo de Yo Soy, Myriam Hernández y Antonio Vodanovic protagonizaron un tenso cruce. Todo esto, luego de que los imitadores de Julio Iglesias y Marc Anthony se enfrentaran.

Las presentaciones de los participantes dividieron al jurado, por lo que el exanimador del festival de Viña del Mar comenzó con un debate que terminó molestando a sus compañeros.

“Yo cada día he ido escuchando más a Julio Iglesias. Recuerdo que en el casting lo reprobé, pero cada día se me parece más. Está menos nervioso, está más concentrado. Está más entregado. Marc Anthony yo le vi en un momento muy arriba. Para mí era un finalista absoluto. Y ahí no creció más”, comenzó diciendo.

“Diste en el clavo en una cosa que vengo viendo en Marc Anthony. Hace rato que el tipo es Marc Anthony, pero él podría sacarle más punta a Marc Anthony. Podría desbordar el talento de la música. Tiene esta cosa tropical. Yo que siento actoralmente puede mejorarlo. Julio Iglesias ha trabajado más parece“, complementó Riquelme.

Esto provocó que Myriam no coincidiera con sus compañeros, señalando que “yo no estoy de acuerdo con ustedes. Es decir, estoy de acuerdo en que Julio Iglesias lo veo. Todas las virtudes que tiene, me encanta, pero siento que Marc Anthony está a un paso de desbordarse. Hoy lo vi mucho más artista. Mucho más seguro. La voz estuvo perfecta”.

“Creo que el vibrato de Marc Anthony es mucho más variado que lo que está haciendo nuestro Marc Anthony”, le respondió Vodanovic, dando inicio a su debate con Hernández, quien dijo “no, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que él realmente hace la voz demasiado parecida a Marc Anthony“.

“El vibrato de Marc Anthony va de grueso a muy liviano. Tiene matices, por eso no aburre cada canción. Yo noté un vibrato muy parejo“, acotó el comunicador, a lo que la cantante nacional contestó: “Pero si lo hace. Bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que lo hace muy bien”.

“Yo no tengo problemas con la voz de ellos, yo tengo problemas con la actuación”, indicó Cristián, para luego dar como ganador a Julio Iglesias.