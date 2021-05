Amaya Forch regresa a Canal 13 de la mano de La Torre de Mabel: “Esta teleserie fue como volver al pasado, pero ahora más segura y madura”

A cinco años de su aparición en 20añero a los 40, Amaya Forch regresará a Canal 13 para ser parte de La Torre de Mabel, la nueva teleserie de la señal nacional que debutará en junio de este año.

La actriz interpretará a “Rita”, una abogada que se hará cargo del caso de “Mabel”, la protagonista, quien luchará por poder cumplir con su rol de madre y los estudios que abandonó hace algunos años.

Según contó Forch, “Rita es una abogada que le hará creer a Mabel que juntas podrán vencer a los Elizondo, su exfamilia y quienes hoy le han quitado todo”.

Luego, agregó que “se van a encontrar con varias sorpresas en este personaje y en la teleserie en general, así que la invitación es a seguirla capítulo a capítulo porque de verdad que pasan muchas cosas y tienen grandes vuelcos”.

Sobre su personaje, Amaya comentó que tendrá un look muy ejecutivo, el que la ayudó mucho a interpretarla. “Cuando me vestía de ella, me sentía una abogada y me apropiaba por completo del personaje”, dijo.

“Cada rincón del canal me trajo algún recuerdo de alguna escena o de algo de lo que hicimos en esos años, así que fue muy bonito ser parte de este proyecto”, confesó la intérprete, quien participó en emblemáticas teleseries de Canal 13 en los años noventa.

“Cuando me llamaron para estar acá fue muy especial y más aún cuando parto grabando y me reencuentro con muchas personas, partiendo por Cristián Mason, el director, con quien hice varias teleseries en el canal y con quien lo último que habíamos hecho juntos era Sabor a ti en el año 2000, es decir, hace ya 20 años“, agregó.

“Esta teleserie fue como volver al pasado, pero ahora más segura y madura. Fue como si el tiempo no hubiese pasado, pero la diferencia está en una calma interior”, dijo, añadiendo que “siempre creo que cada personaje que llega a mí es por algo y este trabajo me hizo sentir muy especial y desde ese lugar agradezco cada posibilidad que tengo y la continuidad que he tenido como actriz a lo largo del tiempo”.