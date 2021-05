“Ya aprendí”: Camila Ruiz recordó polémica por pelar palta en “MasterChef”

La ganadora de la cuarta temporada de MasterChef de Canal 13, Camila Ruiz, recordó la polémica que se generó luego que fuera captada pelando una palta en la competencia.

Cabe recordar que la joven se convirtió en tendencia en 2019, donde recibió críticas y burlas en redes sociales.

En un nuevo capítulo de La divina comida de CHV, donde Ruiz fue invitada, junto con Pamela Fidalgo, Carolina Bazán y Carolina Erazo, se refirió al momento y explicó lo sucedido.

Una de las preparaciones de “Cami” para sus invitadas tenía palta, por lo que cuando fue el momento de usar el ingrediente expresó: “No la voy a pelar ni ninguna cuestión, porque ya aprendí y todo el tema, ustedes saben que MasterChef ahí… es un tema aparte. Lo vamos a hacer de la forma clásica“.

Luego, ya en la mesa con las otras tres chefs, le dieron un regalo: un tierno peluche de una palta. “¡Me encanta!”, afirmó emocionada.

En ese momento rememoró lo sucedido. “Me molestaban que no sabía pelar una palta en MasterChef. Había una prueba que tenía que hacer unas paltas y yo no la partí por la mitad, dije: ‘Ya, qué se yo, pelemos esta cuestión para andar más rápido‘”, explicó sobre la decisión.

“La pelé con el cuchillo y le saqué la mitad de la cuestión. Acuchillé a la pobre palta, le saqué la mitad de la palta y justo me captaron el ‘momento kodak‘”, señaló, aunque aseguró que fue una decisión improvisada y que ahora sí sabe cómo prepararlas.

Asimismo, sobre los troleos que recibió dijo: “Tengo el típico meme como: ‘¿Qué pasaría si ves a tu amor pelando paltas de esta forma?’. Es una cosa que todos etiquetan abajo: ‘No, me muero’, ‘qué atroz’. Yo me río no más“, concluyó.