Se conocen desde segundo medio: Sergio Freire se refirió a su amistad con Pedro Ruminot

El humorista Sergio Freire reveló detalles sobre su vida, y se refirió a su amistad con el también comediante Pedro Ruminot.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, contó que ambos se conocen desde segundo medio, ya que iban en el mismo colegio.

Ambos se juntaban a escribir en su casa. “Estábamos escribiendo sketchs, no trabajamos en ninguna parte, nadie nos había contratado todavía, nada. Escribíamos por diversión, porque nos gustaba la comedia“, explicó Sergio.

Sin embargo, señaló que sus sueños eran ambiciosos, ya que escribían partes para personas reconocidas como Nicolás Massú.

“Escribíamos como si estuviéramos trabajando para alguien”, comentó, agregando que tenían plazos establecidos y se exigían constantemente para mejorar.

El comediante confesó: “Grabamos un piloto en VHS y lo fuimos a dejar productora por productora, puerta a puerta (…) Como no teníamos plata para sacar tantas copias, dejábamos una y volvíamos a la próxima semana”. Pedían que les devolvieran el VHS y lo iban a dejar a otra productora.

Detalles de su vida

La pareja de Maly Jorquiera contó que nació en Santiago, pero creció en San Antonio, y que su infancia fue precaria. Cuando pedían materiales en el colegio, él sabía que en su casa no había por ende no hacía los trabajos. “No pedía nada porque sabía que iba a incomodar“, expresó.

Su padre fue un exiliado político. Freire detalló que fue perseguido por militares y finalmente tuvo que salir de Chile. Cuando volvió se tuvo que cambiar el nombre. “Para él es un tema doloroso“, dijo.

Sergio afirmó que tiene buenos recuerdos de su infancia, porque todos en su familia se comunican a través de la comedia. “Crecí en estas fiestas familiares, viendo cómo mis tíos hacían reír a la gente, y viendo cómo mi papá disfrutaba tanto de eso, que empecé a aprenderme chistes desde chiquitito, y cada vez que mi papá llegaba del trabajo a la casa yo le contaba un chiste. Hasta que un día dije: ‘Me sé todos los chistes'”, relató riendo.

“Para mí, mis papás, son súper importantes. Aparte del cariño, son tu primer público. Les tengo un cariño infinito. Mucho. Soy muy apegado a mi familia”, sostuvo.

Además, Freire reveló que tiene un título de enseñanza media de electromecánico, pero no lo ejerce. Hizo la práctica en una fábrica de latas por tres meses, y ahí se dio cuenta que no era lo suyo. Su supervisor lo llevaba a arreglar las máquinas, pero él hacía todo y le pedía a Sergio que le contara chistes.

Luego, entró a un taller de teatro en la Municipalidad de Maipú, y su vida cambió. “Lo pasé súper bien, me pude desarrollar artísticamente. Vi que tenía condiciones. Me di cuenta ahí. Y ahí le digo a mi papá después. Me dijo: ‘¿Pero cómo te cambias a algo nada que ver?’ Le dije que fuera a verme al estreno de ese taller. Ellos fueron a verme y cuando terminó la actuación, mi papá me dijo: ‘Estudia teatro‘. Yo sabía que era cara y se lo digo. Él me dice: ‘No importa, nos apretamos más el cinturón’. Siempre me acuerdo de eso“. Fue una apuesta familiar.