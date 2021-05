Actor de “Romané” vuelve a las teleseries: formará parte del elenco de “La Torre de Mabel”

Canal 13 alista el estreno de La Torre de Mabel, su nueva teleserie nocturna, para el mes de junio. Durante estos meses —marcados por la pandemia del coronavirus— se han revelado algunos de los nombres que conformarán el elenco, liderado por Paloma Moreno, Blanca Lewin y Elisa Zulueta.

También será el regreso de algunos actores a la pantalla chica. Es el caso de Claudio Ravanal, quien estuvo alejado de las teleseries durante 10 años, dedicado a otros proyectos fuera del país.

Actualmente el intérprete utiliza su apellido materno y, en otros tiempos, fue conocido como Claudio González, quien formó parte de emblemáticas producciones de TVN como La Fiera, Romané y Pampa Ilusión. Su última teleserie fue Esperanza, también de la señal estatal, que se estrenó en 2011.

Leer también Canal 13 compartió el primer adelanto de La Torre de Mabel, su nueva teleserie nocturna Canal 13 estrenó adelanto de nueva teleserie nocturna “La Torre de Mabel”

De vuelta al presente, Ravanal encarnará al fiscal Rafael Aranda, quien está a cargo del caso de Mabel Andrade (Moreno) por la custodia de sus hijos. La complicada situación judicial de la mujer la motivará a instalar un motel clandestino en un edificio del centro de Santiago.

El actor de 44 años contó, en palabras difundidas por Canal 13, que se había “desencantado” de las teleseries y que “no empatizaba con lo que me tocaba hacer o me proponían”. Por estas razones se volcó al teatro, el cine y realizó dos carreras de magister en Londres.

“No es fácil que hoy me seduzca un proyecto en televisión, pero aquí hubo varios factores que me llamaron la atención”, comentó Ravanal.

Agregó que “me llamó la atención el interés de la producción, trabajar con compañeros a los que no veía hace mucho tiempo y también el estar en este escenario de pandemia, en donde uno se abre a otras opciones de trabajo dentro del contexto en el que estamos”.

Recordemos que el actor y Blanca Lewin actuaron juntos en Romané como los gitanos Ianko y Milenka, respectivamente, quienes tenían una relación de amistad, pero también había un amor imposible entre ellos.

Años antes, Ravanal debutó en la teleserie Amándote, que se emitió en 1998 por Canal 13. Por esta razón, regresar a la estación “fue como volver a la casa que lo vio nacer a uno como actor. Fue reencontrarse con un lugar que uno conoce, pero más maduro profesional y personalmente”.

“Recuerdo que el primer día de La torre de Mabel me encontré con la misma vestuarista con la que trabajé en mi primera teleserie y esas son cosas bien bonitas y especiales”, agregó, a modo de anécdota.